https://1prime.ru/20260325/skot-868610187.html

В Новосибирской области завершен прием заявлений на выплаты за изъятый скот

Прием заявлений от сельчан для получения компенсационных и социальных выплат в связи с изъятием сельхозживотных завершен во всех пострадавших от вспышек... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T14:53+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868415794_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_84250a995ad57074cc10c8d223fd27c5.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 мар – ПРАЙМ. Прием заявлений от сельчан для получения компенсационных и социальных выплат в связи с изъятием сельхозживотных завершен во всех пострадавших от вспышек пастереллеза населенных пунктах Новосибирской области, сообщает правительство региона. "Во всех пострадавших от вспышек пастереллеза населенных пунктах Новосибирской области завершен прием заявлений от граждан для получения компенсационных и социальных выплат в связи с изъятием сельхозживотных. В настоящий момент выплаты произведены 258 семьям, всего выплачено 94 434 295 рублей", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что в четырех оставшихся случаях решаются технические вопросы, связанные с оформлением документов и открытием заявителями счетов в финансовых организациях, необходимых для перечисления средств. Эта работа будет завершена в индивидуальном порядке, отметили в кабмине. Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц из девяти, которые выплачиваются на каждого члена семьи и компенсации непосредственно за изъятый скот. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

