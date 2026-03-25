В Новосибирской области завершен прием заявлений на выплаты за изъятый скот - 25.03.2026, ПРАЙМ
В Новосибирской области завершен прием заявлений на выплаты за изъятый скот
НОВОСИБИРСК, 25 мар – ПРАЙМ. Прием заявлений от сельчан для получения компенсационных и социальных выплат в связи с изъятием сельхозживотных завершен во всех пострадавших от вспышек пастереллеза населенных пунктах Новосибирской области, сообщает правительство региона. "Во всех пострадавших от вспышек пастереллеза населенных пунктах Новосибирской области завершен прием заявлений от граждан для получения компенсационных и социальных выплат в связи с изъятием сельхозживотных. В настоящий момент выплаты произведены 258 семьям, всего выплачено 94 434 295 рублей", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что в четырех оставшихся случаях решаются технические вопросы, связанные с оформлением документов и открытием заявителями счетов в финансовых организациях, необходимых для перечисления средств. Эта работа будет завершена в индивидуальном порядке, отметили в кабмине. Это социальные выплаты в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц из девяти, которые выплачиваются на каждого члена семьи и компенсации непосредственно за изъятый скот. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
14:53 25.03.2026
 
В Новосибирской области завершен прием заявлений на выплаты за изъятый скот

© РИА Новости . Александр Кряжев | Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль в Новосибирской области, где введен карантин по пастереллезу скота
