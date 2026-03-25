СМИ: командование 82-й ВДВ США якобы получило приказ о развертывании
2026-03-25T00:00+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке, утверждает журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.
"Командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер и его "командное звено", члены его штаба, получили приказ о развертывании на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении журналистки в соцсети X.
При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что Пентагон также планирует разместить в регионе бригадную боевую группу из этой же дивизии для поддержки операций против Ирана. Приказ о развертывании подразделения в примерно 3 тысячи военнослужащих якобы ожидается в ближайшие часы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Fox News: командование 82-й воздушно-десантной дивизии США получило приказ о развертывании
