СМИ: командование 82-й ВДВ США якобы получило приказ о развертывании

СМИ: командование 82-й ВДВ США якобы получило приказ о развертывании - 25.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: командование 82-й ВДВ США якобы получило приказ о развертывании

Командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке, утверждает журналистка телеканала | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T00:00+0300

2026-03-25T00:00+0300

2026-03-25T00:00+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке, утверждает журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин. "Командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер и его "командное звено", члены его штаба, получили приказ о развертывании на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении журналистки в соцсети X. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что Пентагон также планирует разместить в регионе бригадную боевую группу из этой же дивизии для поддержки операций против Ирана. Приказ о развертывании подразделения в примерно 3 тысячи военнослужащих якобы ожидается в ближайшие часы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

сша

ближний восток

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, ближний восток, иран, fox news