СМИ: командование 82-й ВДВ США якобы получило приказ о развертывании - 25.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: командование 82-й ВДВ США якобы получило приказ о развертывании
СМИ: командование 82-й ВДВ США якобы получило приказ о развертывании - 25.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: командование 82-й ВДВ США якобы получило приказ о развертывании
Командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке, утверждает журналистка телеканала | 25.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке, утверждает журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин. "Командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер и его "командное звено", члены его штаба, получили приказ о развертывании на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении журналистки в соцсети X. При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что Пентагон также планирует разместить в регионе бригадную боевую группу из этой же дивизии для поддержки операций против Ирана. Приказ о развертывании подразделения в примерно 3 тысячи военнослужащих якобы ожидается в ближайшие часы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
сша
ближний восток
иран
ПРАЙМ
общество , мировая экономика, сша, ближний восток, иран, fox news
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Fox News
00:00 25.03.2026
 
СМИ: командование 82-й ВДВ США якобы получило приказ о развертывании

Fox News: командование 82-й воздушно-десантной дивизии США получило приказ о развертывании

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке, утверждает журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.
"Командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Брэндон Тегтмайер и его "командное звено", члены его штаба, получили приказ о развертывании на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении журналистки в соцсети X.
При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что Пентагон также планирует разместить в регионе бригадную боевую группу из этой же дивизии для поддержки операций против Ирана. Приказ о развертывании подразделения в примерно 3 тысячи военнослужащих якобы ожидается в ближайшие часы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
