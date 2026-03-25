Совкомбанк назвал главный источник денег для бизнеса в 2026 году

2026-03-25T19:34+0300

МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Публичный рынок долга в текущем году выйдет на первое место по значимости для корпоративного финансирования, опередив по относительному и абсолютному приросту банковское кредитование, заявил зампредправления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов в ходе IV Российского Форума Финансового Рынка.По его словам, тенденция к росту значимости облигационного рынка сложилась еще в прошлом году: динамика расширения оказалась более яркой, чем динамика корпоративного кредитного портфеля, а абсолютные объемы стали сравнимыми. В 2026 году эта тенденция продолжится: ожидается, что прирост рынка облигаций как минимум сравняется с расширением корпоративного долга, а скорее всего — опередит его.С начала года, по наблюдениям банка, количество выпусков выросло примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем размещений демонстрирует умеренно позитивную динамику на уровне 5–10%. При этом январь–февраль 2026 года были активнее, чем в прошлом году, хотя мартовские показатели могут сгладить разницу из-за высокой базы 2025 года.Автухов отметил рост числа дебютантов — компаний, впервые выходящих на долговой рынок."Стабилизация рыночных условий или, скажем так, фиксация ожиданий по дальнейшей динамике денежно-кредитной политики приводит к тому, что тот отложенный спрос, который был у дебютантов, начинает реализовываться, — пояснил он. — Мы видим в последнее время большее количество дебютантов. Я думаю, что в текущем году тенденция будет продолжена".Наибольшую активность на рынке облигаций спикер ожидает во втором полугодии, традиционно самом насыщенном по числу размещений и, как следствие, оферт и погашений.Отдельно Автухов прокомментировал ситуацию в сегменте валютных облигаций, который бурно рос в прошлом году."Мое ожидание, что в текущем году эта тенденция существенно ослабнет и даже имеет шансы прерваться", — заявил он.По его словам, спрос на такие инструменты сейчас находится под угрозой из-за удорожания синтетического фондирования и волатильности на срочном валютном рынке. Он также отметил, что часть инвесторов разочаровалась в "квазивалютном" характере этих бумаг, когда рост курса не приводил к ожидаемой доходности из-за просадки цены инструментов. "Поэтому успеха прошлого года в этом сегменте я лично не жду", — резюмировал представитель Совкомбанка.

