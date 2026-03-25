"Трамп не простит": в Киеве испугались выходки жены Зеленского в США

2026-03-25T07:03+0300

МОСКВА, 25 марта — ПРАЙМ. Дональд Трамп, президент США, скорее всего, не оставит без внимания неприятный инцидент с участием жены Владимира Зеленского, Елены, в адрес первой леди США, Мелании Трамп. Такое мнение высказал Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, на своем YouTube-канале. Вчера Елена Зеленская обратилась к пустому креслу во время мероприятия в Вашингтоне, после того как первая леди США, Мелания Трамп, покинула зал после приветственного выступления."Мне кажется очень символичным, что его жена (Елена Зеленская — Прим. ред.) обратилась к креслу этому, вместо Меланьи. Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США. Трамп такого не простит", — сказал он.Эксперт отметил, что Трамп известен своей приверженностью к семейным ценностям, и вряд ли оставит без последствий поведение Зеленской. "Это просто позор! Тебя пригласили на встречу эту, дали выговориться — а ты плюешь под ноги и считаешь хозяйку за пустое место. Мерзкая ситуация", — резюмировал Соскин.Елена Зеленская выступала на саммите глобальной коалиции "Содействуем будущему вместе".

