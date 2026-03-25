https://1prime.ru/20260325/ssha-868622781.html
США заявили, что работают над проходом танкеров через Ормузский пролив
2026-03-25T21:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f149e8b70157512a2fa62732f10fa8b3.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. США работают над свободным проходом нефтетанкеров через Ормузский пролив и хотят добиться этого как можно скорее, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "На данный момент у меня нет для вас конкретных сроков (разблокировки Ормузского пролива - ред.), но очевидно, что администрация пытается добиться этого настолько быстро, насколько это возможно", - сказала она журналистам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13d9da0784395e6a37dbdc9a2649b911.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Белый дом: США работают над свободным проходом нефтетанкеров через Ормузский пролив