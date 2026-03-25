США заявили, что работают над проходом танкеров через Ормузский пролив

США заявили, что работают над проходом танкеров через Ормузский пролив - 25.03.2026, ПРАЙМ

США заявили, что работают над проходом танкеров через Ормузский пролив

США работают над свободным проходом нефтетанкеров через Ормузский пролив и хотят добиться этого как можно скорее, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T21:45+0300

2026-03-25T21:45+0300

2026-03-25T21:45+0300

ормузский пролив

сша

ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. США работают над свободным проходом нефтетанкеров через Ормузский пролив и хотят добиться этого как можно скорее, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "На данный момент у меня нет для вас конкретных сроков (разблокировки Ормузского пролива - ред.), но очевидно, что администрация пытается добиться этого настолько быстро, насколько это возможно", - сказала она журналистам.

ормузский пролив

сша

ормузский пролив, сша