Стармер схватился за голову во время парламентских дебатов о добыче нефти
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер схватился за голову во время парламентских дебатов с лидером оппозиции Кеми Банеднок о добыче нефти в Северном море. | 25.03.2026, ПРАЙМ
ЛОНДОН, 25 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер схватился за голову во время парламентских дебатов с лидером оппозиции Кеми Банеднок о добыче нефти в Северном море. В среду премьер традиционно отвечал на вопросы депутатов палаты общин. Когда очередь дошла до лидера Консервативной партии Кеми Баденок, она раскритиковала Стармера за то, что правительство не выдает нефтяным компаниям лицензии на бурение новых скважин в Северном море, несмотря на рост цен и проблемы со стоимостью жизни на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Когда Баденок обвиняла Стармера в слабости и в том, что он идет на поводу у министра энергетики Эда Милибанда, премьер в раздражении и гневе схватился за голову. Стармер затем подчеркнул, что предыдущее правительство консерваторов также наделило своего министра энергетики полномочиями по выдаче лицензий на бурение в Северном море. Ранее РИА Новости подсчитало, что бензин в Великобритании с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке подорожал более чем на 9%, цена дизеля выросла более чем на 17%. Власти также опасаются роста коммунальных счетов, хотя на данный момент они заморожены.
