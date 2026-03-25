ЕС купил у России табака на максимальную сумму за полтора года

2026-03-25T15:21+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе в годовом выражении почти втрое увеличил закупку табака в России, в результате чего стоимость импорта достигла максимума за полтора года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Всего за январь текущего года ЕС импортировал табака из РФ на 860,3 тысячи евро, что в 2,6 раза больше, чем в январе предыдущего года, и в 2,3 раза больше, чем месяцем ранее. Такие объемы стали максимальными с мая 2024 года. Больше всего российского табака за месяц приобрела Германия - на 839,2 тысячи евро. Также он прибывал в Латвию (20,9 тысячи евро), а еще в Румынию на незначительную сумму. Суммарный импорт табака Евросоюзом за месяц достиг 478,2 миллиона евро, что на 8% меньше, чем в декабре, и на 2% меньше, чем год назад. Крупнейшими поставщиками в ЕС по итогам января стали Китай (94,7 миллиона евро), Бразилия (50,6 миллиона), Малави (48,3 миллиона), Танзания (35,1 миллиона) и Зимбабве (33,7 миллиона). Всего за прошлый год из России в Европейский союз отправилось табака почти на 4 миллиона евро - на 19% больше, чем годом ранее.

