Украине не нужны ракеты Taurus от Германии, заявил Мерц

Украине не нужны ракеты Taurus от Германии, заявил Мерц - 25.03.2026, ПРАЙМ

Украине не нужны ракеты Taurus от Германии, заявил Мерц

Украине на данный момент не нужны ракеты Taurus от Германии, у нее есть свои дальнобойные вооружения, заявил канцлер страны Фридрих Мерц в ходе... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T20:25+0300

2026-03-25T20:25+0300

2026-03-25T20:25+0300

БЕРЛИН, 25 мар - ПРАЙМ. Украине на данный момент не нужны ракеты Taurus от Германии, у нее есть свои дальнобойные вооружения, заявил канцлер страны Фридрих Мерц в ходе правительственного часа в бундестаге. "Сегодня у Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама — в том числе с нашей помощью — и которые значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое мы могли бы поставить", - сказал он. Его речь транслировалась на сайте немецкого парламента. Он пояснил, что до вступления в должность главы кабмина призывал к поставкам Taurus Украине, так как исходил из того, что в запасах бундесвера имеется достаточное количество работоспособных крылатых ракет данного типа. Теперь же, по словам Мерца, Украина вооружена "лучше, чем когда-либо прежде" и потому не нуждается в оружии. "Однако у неё есть серьёзные проблемы с финансированием, и поэтому дополнительное оружие сейчас не решает проблему", - добавил он. В конце февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина, германия, рф, фридрих мерц, владимир путин, сергей лавров, нато, поставки оружия украине