Украине не нужны ракеты Taurus от Германии, заявил Мерц - 25.03.2026, ПРАЙМ
Украине не нужны ракеты Taurus от Германии, заявил Мерц
Украине не нужны ракеты Taurus от Германии, заявил Мерц - 25.03.2026, ПРАЙМ
Украине не нужны ракеты Taurus от Германии, заявил Мерц
Украине на данный момент не нужны ракеты Taurus от Германии, у нее есть свои дальнобойные вооружения, заявил канцлер страны Фридрих Мерц в ходе... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T20:25+0300
2026-03-25T20:25+0300
украина
германия
рф
фридрих мерц
владимир путин
сергей лавров
нато
поставки оружия украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846025129_0:85:1024:661_1920x0_80_0_0_4bd118a03e1fbd95ca365929f0e2aa98.jpg
БЕРЛИН, 25 мар - ПРАЙМ. Украине на данный момент не нужны ракеты Taurus от Германии, у нее есть свои дальнобойные вооружения, заявил канцлер страны Фридрих Мерц в ходе правительственного часа в бундестаге. "Сегодня у Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама — в том числе с нашей помощью — и которые значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое мы могли бы поставить", - сказал он. Его речь транслировалась на сайте немецкого парламента. Он пояснил, что до вступления в должность главы кабмина призывал к поставкам Taurus Украине, так как исходил из того, что в запасах бундесвера имеется достаточное количество работоспособных крылатых ракет данного типа. Теперь же, по словам Мерца, Украина вооружена "лучше, чем когда-либо прежде" и потому не нуждается в оружии. "Однако у неё есть серьёзные проблемы с финансированием, и поэтому дополнительное оружие сейчас не решает проблему", - добавил он. В конце февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
германия
рф
украина, германия, рф, фридрих мерц, владимир путин, сергей лавров, нато, поставки оружия украине
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РФ, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, поставки оружия Украине
20:25 25.03.2026
 
Украине не нужны ракеты Taurus от Германии, заявил Мерц

Мерц: Украине не нужны Taurus от Германии, у нее есть свои дальнобойные ракеты

© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashinaTaurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале
Taurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Taurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 мар - ПРАЙМ. Украине на данный момент не нужны ракеты Taurus от Германии, у нее есть свои дальнобойные вооружения, заявил канцлер страны Фридрих Мерц в ходе правительственного часа в бундестаге.
"Сегодня у Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама — в том числе с нашей помощью — и которые значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое мы могли бы поставить", - сказал он. Его речь транслировалась на сайте немецкого парламента.
Он пояснил, что до вступления в должность главы кабмина призывал к поставкам Taurus Украине, так как исходил из того, что в запасах бундесвера имеется достаточное количество работоспособных крылатых ракет данного типа.
Теперь же, по словам Мерца, Украина вооружена "лучше, чем когда-либо прежде" и потому не нуждается в оружии. "Однако у неё есть серьёзные проблемы с финансированием, и поэтому дополнительное оружие сейчас не решает проблему", - добавил он.
В конце февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
"Этого нельзя допустить". На Западе истерично высказались об Украине
УКРАИНАГЕРМАНИЯРФФридрих МерцВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОпоставки оружия Украине
 
 
