Трамп отправится с визитом в Пекин в мае
Президент США Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T21:19+0300
ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Я рада сообщить, что давно ожидавшаяся встреча президента Трампа с президентом Си в Китае теперь состоится в Пекине 14 и 15 мая", - сказала Левитт во время пресс-брифинга. Левитт также сообщила, что первая леди Мелания и президент Трамп примут Си Цзиньпина и госпожу Пэн с ответным визитом в Вашингтоне позже в этом году. Первоначально визит президента Трампа в Пекин планировался на 31 марта – 2 апреля, однако был перенесен в связи с проведением военной операции против Ирана.
https://1prime.ru/20260113/tramp-866459041.html
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для переговоров с Си Цзиньпином