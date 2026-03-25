Трамп отправится с визитом в Пекин в мае - 25.03.2026, ПРАЙМ
Трамп отправится с визитом в Пекин в мае
мировая экономика
пекин
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Я рада сообщить, что давно ожидавшаяся встреча президента Трампа с президентом Си в Китае теперь состоится в Пекине 14 и 15 мая", - сказала Левитт во время пресс-брифинга. Левитт также сообщила, что первая леди Мелания и президент Трамп примут Си Цзиньпина и госпожу Пэн с ответным визитом в Вашингтоне позже в этом году. Первоначально визит президента Трампа в Пекин планировался на 31 марта – 2 апреля, однако был перенесен в связи с проведением военной операции против Ирана.
Мировая экономика, Пекин, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для переговоров с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я рада сообщить, что давно ожидавшаяся встреча президента Трампа с президентом Си в Китае теперь состоится в Пекине 14 и 15 мая", - сказала Левитт во время пресс-брифинга.
Левитт также сообщила, что первая леди Мелания и президент Трамп примут Си Цзиньпина и госпожу Пэн с ответным визитом в Вашингтоне позже в этом году.
Первоначально визит президента Трампа в Пекин планировался на 31 марта – 2 апреля, однако был перенесен в связи с проведением военной операции против Ирана.
