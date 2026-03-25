"Бомбит перманентно". Ошибка Трампа по Ирану ошеломила Запад - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Бомбит перманентно". Ошибка Трампа по Ирану ошеломила Запад
22:01 25.03.2026
 
"Бомбит перманентно". Ошибка Трампа по Ирану ошеломила Запад

Pravda: Трамп понял, что допустил ошибку, напав на Иран, но уже увяз в ловушке

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп осознал, что допустил ошибку, начав агрессию против Ирана, но он уже не может выкарабкаться из этой ситуации, пишет словацкая газета Pravda.
"Дональд Трамп уже знает, что, напав на Иран, совершил судьбоносную ошибку. Он с радостью выбрался бы из этого конфликта, но уже слишком увяз. <…> Трампу, вероятно, даже в страшном сне не снилось, что Иран может бомбить американские военные базы в арабских государствах Персидского залива, как и местные НПЗ и порты. Однако именно это и произошло. США и этим государствам нечем себя защитить. Мстить Ирану бесполезно: Израиль бомбит своего противника перманентно. И что это дало?" — говорится в публикации.
По словам автора статьи, глава Белого дома рискует потерять престиж и уважение, поэтому сделает все, чтобы как можно скорее завершить конфликт, достигнув компромисса.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране заявляют, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Сегодня газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
