В Магаданской области открыли трассу "Герба-Омсукчан"

Дорожники открыли трассу "Герба-Омсукчан", которая была закрыта пятеро суток, из-за чего на ней скопились большегрузные и легковые автомобили, сообщил РИА...

2026-03-25T05:02+0300

МАГАДАН, 25 мар - ПРАЙМ. Дорожники открыли трассу "Герба-Омсукчан", которая была закрыта пятеро суток, из-за чего на ней скопились большегрузные и легковые автомобили, сообщил РИА Новости заместитель министра дорожного хозяйства Магаданской области Виктор Ходаков. Дорожники 20 марта закрыли для проезда две автотрассы "Магадан-Балаганное-Талон" и "Герба-Омсукчан" из-за метели и снежных заносов. В социальных сетях появились сообщения, что на дороге в Омсукчан застряли автомобили с людьми. Первые десять человек во вторник полицейские эвакуировали. "Герба-Омсукчан" была закрыта пять дней, но люди попытались порваться, не получилось, пришлось организовывать эвакуацию. Сейчас дорога открыта. Все большегрузы оттуда выехали. На дороге "Магадан-Балаганное-Талон" продолжатся расчистка, планируем открыть ее в ближайшее время", - рассказал агентству Ходаков. Во вторник глава Омсукчанского округа Руслан Марзоев заявил, что завершили операцию по спасению пассажиров маршрутного такси, оказавшегося в затруднительном положении на Капрановском перевале, через который проходит дорога к Омсукчану. "Слаженные действия и оперативное реагирование позволили в кратчайшие сроки обеспечить безопасность находившихся в транспортном средстве", - говорится в сообщении в Telegram-канале Марзоева.

