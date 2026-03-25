В Магаданской области открыли трассу "Герба-Омсукчан" - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/trassa-868601009.html
В Магаданской области открыли трассу "Герба-Омсукчан"
Дорожники открыли трассу "Герба-Омсукчан", которая была закрыта пятеро суток, из-за чего на ней скопились большегрузные и легковые автомобили, сообщил РИА... | 25.03.2026, ПРАЙМ
бизнес
общество
магаданская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868601009.jpg?1774404160
Дорожники открыли трассу "Герба-Омсукчан", на которой скопились большегрузы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАГАДАН, 25 мар - ПРАЙМ. Дорожники открыли трассу "Герба-Омсукчан", которая была закрыта пятеро суток, из-за чего на ней скопились большегрузные и легковые автомобили, сообщил РИА Новости заместитель министра дорожного хозяйства Магаданской области Виктор Ходаков.
Дорожники 20 марта закрыли для проезда две автотрассы "Магадан-Балаганное-Талон" и "Герба-Омсукчан" из-за метели и снежных заносов. В социальных сетях появились сообщения, что на дороге в Омсукчан застряли автомобили с людьми. Первые десять человек во вторник полицейские эвакуировали.
"Герба-Омсукчан" была закрыта пять дней, но люди попытались порваться, не получилось, пришлось организовывать эвакуацию. Сейчас дорога открыта. Все большегрузы оттуда выехали. На дороге "Магадан-Балаганное-Талон" продолжатся расчистка, планируем открыть ее в ближайшее время", - рассказал агентству Ходаков.
Во вторник глава Омсукчанского округа Руслан Марзоев заявил, что завершили операцию по спасению пассажиров маршрутного такси, оказавшегося в затруднительном положении на Капрановском перевале, через который проходит дорога к Омсукчану.
"Слаженные действия и оперативное реагирование позволили в кратчайшие сроки обеспечить безопасность находившихся в транспортном средстве", - говорится в сообщении в Telegram-канале Марзоева.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала