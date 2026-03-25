Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на платную медицину - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/traty-868605093.html
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864612495_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_908cf540ee6e83f66455d438bf48b19f.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Оборот платных клиник в России в прошлом году вырос на пятую часть по сравнению с предыдущим годом, а медианный чек на медицинские услуги составил 4,9 тысячи рублей, говорится в совместном исследовании медицинской компании "СберЗдоровье" и центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно данным компании, "Платформа ОФД", самыми востребованными медицинскими услугами стали лабораторные анализы, консультации врачей общей практики и диагностические исследования: ультразвуковая диагностика и другие", - говорится в исследовании. "В 2025 году объём продаж в денежном выражении вырос на 19% по сравнению с 2024 годом. Число покупок при этом выросло на 8%, а медианный чек на медицинские услуги увеличился на 11% и составил 4920 рублей", - добавляется там. По данным "СберЗдоровья", рост в годовом выражении показал и сектор стоматологии. "Объём продаж в денежном выражении вырос на 15%, число покупок выросло на 3%, а медианный чек составил 10 108 рублей, что на 12% выше, чем в прошлом году. В топ-покупок вошли: анестезия, лечение кариеса, зубные снимки, услуги ортодонтии", - отметили аналитики. Директор по маркетингу и коммуникациям "Платформы ОФД" Леонид Симаков отметил, что в 2024 году прирост чека достигал 18-20%, а число покупок росло на 15-17%. "Мы видим, что в 2025 году динамика существенно замедлилась. Особенно ярко это проявилось в сегменте стоматологических услуг, где динамика прироста оказалась заметно слабее предыдущих лет", - рассказал он. Кроме того аналитики отметили, что за предыдущий год выросло число записей на сдачу анализов: количество проведенных лабораторных исследований увеличилось на 178%, а средний чек - на 11%, до 3 340 рублей. Также на 35% увеличилось число телемедицинских консультаций. Среди причин такого увеличения спроса аналитики отметили их финансовую привлекательность (средний чек 2 166 рублей), доступность врачей узких специализаций, удобный формат и высокую квалификацию врачей. "Мы видим растущий спрос на онлайн-консультации, проведение лабораторных исследований и инструменты искусственного интеллекта. Всё больше людей подходит к решению вопросов, связанных со здоровьем, более ответственно и большое внимание уделяют профилактике - регулярно сдают комплексные чекапы, тщательно выбирают врачей, задают глубокие вопросы AI-помощнику", - отметил управляющий директор медицинской компании "СберЗдоровье" Иван Виноградов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864612495_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3db15b797f5921c4ebc961b68c8908d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Оборот платных клиник в России в прошлом году вырос на пятую часть

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала