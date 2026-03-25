Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на платную медицину

Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на платную медицину - 25.03.2026, ПРАЙМ

Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на платную медицину

Оборот платных клиник в России в прошлом году вырос на пятую часть по сравнению с предыдущим годом, а медианный чек на медицинские услуги составил 4,9 тысячи... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T10:10+0300

2026-03-25T10:10+0300

2026-03-25T10:10+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Оборот платных клиник в России в прошлом году вырос на пятую часть по сравнению с предыдущим годом, а медианный чек на медицинские услуги составил 4,9 тысячи рублей, говорится в совместном исследовании медицинской компании "СберЗдоровье" и центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно данным компании, "Платформа ОФД", самыми востребованными медицинскими услугами стали лабораторные анализы, консультации врачей общей практики и диагностические исследования: ультразвуковая диагностика и другие", - говорится в исследовании. "В 2025 году объём продаж в денежном выражении вырос на 19% по сравнению с 2024 годом. Число покупок при этом выросло на 8%, а медианный чек на медицинские услуги увеличился на 11% и составил 4920 рублей", - добавляется там. По данным "СберЗдоровья", рост в годовом выражении показал и сектор стоматологии. "Объём продаж в денежном выражении вырос на 15%, число покупок выросло на 3%, а медианный чек составил 10 108 рублей, что на 12% выше, чем в прошлом году. В топ-покупок вошли: анестезия, лечение кариеса, зубные снимки, услуги ортодонтии", - отметили аналитики. Директор по маркетингу и коммуникациям "Платформы ОФД" Леонид Симаков отметил, что в 2024 году прирост чека достигал 18-20%, а число покупок росло на 15-17%. "Мы видим, что в 2025 году динамика существенно замедлилась. Особенно ярко это проявилось в сегменте стоматологических услуг, где динамика прироста оказалась заметно слабее предыдущих лет", - рассказал он. Кроме того аналитики отметили, что за предыдущий год выросло число записей на сдачу анализов: количество проведенных лабораторных исследований увеличилось на 178%, а средний чек - на 11%, до 3 340 рублей. Также на 35% увеличилось число телемедицинских консультаций. Среди причин такого увеличения спроса аналитики отметили их финансовую привлекательность (средний чек 2 166 рублей), доступность врачей узких специализаций, удобный формат и высокую квалификацию врачей. "Мы видим растущий спрос на онлайн-консультации, проведение лабораторных исследований и инструменты искусственного интеллекта. Всё больше людей подходит к решению вопросов, связанных со здоровьем, более ответственно и большое внимание уделяют профилактике - регулярно сдают комплексные чекапы, тщательно выбирают врачей, задают глубокие вопросы AI-помощнику", - отметил управляющий директор медицинской компании "СберЗдоровье" Иван Виноградов.

бизнес, россия