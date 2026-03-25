Треть россиян предпочитают хранить деньги дома "под матрасом"
Треть россиян предпочитают хранить деньги дома "под матрасом" - 25.03.2026, ПРАЙМ
Треть россиян предпочитают хранить деньги дома "под матрасом"
Треть россиян предпочитает хранить деньги дома "под матрасом", поскольку считает такой способ хранения наиболее удобным для быстрой реакции на перемены,... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T04:47+0300
2026-03-25T04:47+0300
2026-03-25T04:47+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Треть россиян предпочитает хранить деньги дома "под матрасом", поскольку считает такой способ хранения наиболее удобным для быстрой реакции на перемены, говорится в исследовании "Банки.ру" для РИА Новости.
"Согласно опросу, хранить наличные деньги дома предпочитают 34%. Россияне считают этот способ размещения сбережений удобным для контроля трат и быстрой реакции на перемены. Опережают "живые" рубли только вклады и накопительные счета, которые стали абсолютными лидерами среди всех способов накоплений – их выбрали 54% россиян", - отмечает руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова.
Солдатенкова поясняет, что такое распределение связано с тем, что депозиты компенсируют своим владельцам официальную инфляцию и в отличие от других инструментов имеют страховую защиту от государства. Если в марте 2025 года максимальные ставки по ним в базе "Банки.ру" приближались к 22,5% годовых, то в марте 2026 года - к 16% годовых, а средний уровень по ним сейчас – несколько больше 10% годовых.
Также общий тренд на консервативную стратегию сохранения средств подтверждает и рост средней суммы вкладов: по итогам января-февраля 2026 года средняя сумма депозита, открытого онлайн на "Банки.ру", достигла 737 тысяч рублей - вдвое больше, чем годом ранее.
"Для тех, кто хочет иметь оперативный доступ к деньгам, альтернативой хранению средств "под матрасом" являются накопительные счета, которые могут дать сопоставимую с депозитами доходность (особенно при использовании приветственных ставок и акций банков совместно с партнерами - финансовыми платформами), но с большей гибкостью в части управления своими деньгами", - порекомендовала Солдатенкова.
банки, финансы, общество , банки.ру
Банки, Финансы, Общество , Банки.ру
Треть россиян предпочитают хранить деньги дома "под матрасом"
"Банки.ру": треть россиян предпочитает хранить деньги дома "под матрасом"
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Треть россиян предпочитает хранить деньги дома "под матрасом", поскольку считает такой способ хранения наиболее удобным для быстрой реакции на перемены, говорится в исследовании "Банки.ру" для РИА Новости.
"Согласно опросу, хранить наличные деньги дома предпочитают 34%. Россияне считают этот способ размещения сбережений удобным для контроля трат и быстрой реакции на перемены. Опережают "живые" рубли только вклады и накопительные счета, которые стали абсолютными лидерами среди всех способов накоплений – их выбрали 54% россиян", - отмечает руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова.
Солдатенкова поясняет, что такое распределение связано с тем, что депозиты компенсируют своим владельцам официальную инфляцию и в отличие от других инструментов имеют страховую защиту от государства. Если в марте 2025 года максимальные ставки по ним в базе "Банки.ру" приближались к 22,5% годовых, то в марте 2026 года - к 16% годовых, а средний уровень по ним сейчас – несколько больше 10% годовых.
Также общий тренд на консервативную стратегию сохранения средств подтверждает и рост средней суммы вкладов: по итогам января-февраля 2026 года средняя сумма депозита, открытого онлайн на "Банки.ру", достигла 737 тысяч рублей - вдвое больше, чем годом ранее.
"Для тех, кто хочет иметь оперативный доступ к деньгам, альтернативой хранению средств "под матрасом" являются накопительные счета, которые могут дать сопоставимую с депозитами доходность (особенно при использовании приветственных ставок и акций банков совместно с партнерами - финансовыми платформами), но с большей гибкостью в части управления своими деньгами", - порекомендовала Солдатенкова.