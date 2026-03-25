https://1prime.ru/20260325/tsb-868607077.html
ЦБ дал банкам рекомендации по информированию о блокировках операций
2026-03-25T11:54+0300
банки
финансы
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России направил кредитным организациям рекомендации по информированию клиентов о блокировках их операций и необходимых шагах для снятия таких ограничений, говорится в пресс-релизе регулятора. "Банкам следует самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки операций и дистанционного обслуживания на основании законодательства в сфере кибербезопасности и антиотмывочных мер, а не дожидаться их обращений. Такие рекомендации регулятор направил кредитным организациям", - говорится в материалах. При этом банкам необходимо не только сообщать человеку о введенных ограничениях, но и указывать, на каких правовых основаниях это сделано. Даже после приостановки доступа к онлайн-банкингу у клиента должна быть возможность связаться с банком по дистанционным каналам. "Рекомендуется пошагово разъяснять людям порядок действий для урегулирования ситуации, а если банк мотивированно отказывается снимать ограничения – как обжаловать такое решение", - уточняет регулятор. "Если сведения о человеке включены в базу данных регулятора о мошеннических операциях, нужно сообщить клиенту, как он может подать заявление об исключении из нее. Например, дать ссылку на соответствующий раздел интернет-приемной Банка России", - заключается в релизе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
