ЦБ дал банкам рекомендации по информированию о блокировках операций

Банк России направил кредитным организациям рекомендации по информированию клиентов о блокировках их операций и необходимых шагах для снятия таких ограничений,... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T11:54+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России направил кредитным организациям рекомендации по информированию клиентов о блокировках их операций и необходимых шагах для снятия таких ограничений, говорится в пресс-релизе регулятора. "Банкам следует самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки операций и дистанционного обслуживания на основании законодательства в сфере кибербезопасности и антиотмывочных мер, а не дожидаться их обращений. Такие рекомендации регулятор направил кредитным организациям", - говорится в материалах. При этом банкам необходимо не только сообщать человеку о введенных ограничениях, но и указывать, на каких правовых основаниях это сделано. Даже после приостановки доступа к онлайн-банкингу у клиента должна быть возможность связаться с банком по дистанционным каналам. "Рекомендуется пошагово разъяснять людям порядок действий для урегулирования ситуации, а если банк мотивированно отказывается снимать ограничения – как обжаловать такое решение", - уточняет регулятор. "Если сведения о человеке включены в базу данных регулятора о мошеннических операциях, нужно сообщить клиенту, как он может подать заявление об исключении из нее. Например, дать ссылку на соответствующий раздел интернет-приемной Банка России", - заключается в релизе.

банки, финансы, банк россии