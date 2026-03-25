Легальные операции с криптовалютой можно будет совершить уже в конце года
2026-03-25T17:29+0300
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Первые легальные операции с криптовалютой в России возможно будет совершить уже к концу года, рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. Источник РИА Новости в понедельник сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, регулирующий обращение криптовалют в России. Законопроект направлен на легализацию деятельности по выпуску цифровых активов и обмену криптовалют под контролем государства, защиту прав инвесторов и обеспечение соблюдения валютного законодательства. "К концу года возможно будет совершение первых операций в легальной плоскости. И соответственно, Банк России готов все необходимые нормативно-правовые акты во второй половине года, после выхода закона, издать для того, чтобы участники могли опереться, и полностью были прозрачны и понятны условия во всех отношениях", - сказала Лозгачева в ходе VIII ежегодного Crypto Summit. "На следующей неделе ожидается заседание правительства, и законопроект на следующей неделе попадет в Государственную Думу", - заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. При этом ЦБ рассчитывает, что закон о регулировании крипторынка будет принят уже в весеннюю сессию Госдумы, отметила Лозгачева. Согласно законопроекту, резиденты РФ смогут совершать сделки с цифровой валютой только через уполномоченных посредников (брокеров, организаторов торговли, организации по обмену), за редкими исключениями (внешнеторговая деятельность, майнинг). При этом сохраняется запрет на оплату криптовалютами товаров и услуг в России. Лозгачева добавила, что отдельная, достаточно простая лицензия появится у криптообменников. "Требования, предполагающие, что участник может быть не задействован на рынке ценных бумаг, значит, нет необходимости соблюдать отдельные требования, связанные с работой на рынке ценных бумаг… То есть здесь необходимо будет соблюдать требования ПОД/ФТ (противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма - ред.), деловой репутации. Каких-то обременительных и жестких требований не предполагается", - пояснила она. "Отдельный вид лицензий, который, мы считаем, должен быть, - это криптодепозитарии. Потому что это тот вид деятельности, который связан с определенной спецификой управления и рисками кибербезопасности, информационной безопасности. И кроме того, это будет ключевой участник и ключевой элемент во всей инфраструктуре, и здесь будет необходимо соблюдение требований, связанных с информационной безопасностью", - отметила также Лозгачева.
