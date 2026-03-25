https://1prime.ru/20260325/tsb-868615142.html
ЦБ заявил о сокращении роста ипотеки в России в феврале
банки
недвижимость
финансы
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ЦБ: рост ипотеки в России в феврале замедлился до 0,2% после 0,9% в январе
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рост ипотеки в России в феврале замедлился до 0,2% после 0,9% в январе, это минимум с февраля 2025 года, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора РФ в феврале".
"Задолженность населения по ипотеке, по предварительным данным, в феврале выросла на скромные 0,2% после 0,9% в январе", – говорится в материалах регулятора.
Согласно таблицам, меньший прирост задолженности по ипотеке в России был в феврале 2025 года. Тогда он составил 0,1%.