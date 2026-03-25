ЦБ заявил о сокращении роста ипотеки в России в феврале

https://1prime.ru/20260325/tsb-868615142.html

Рост ипотеки в России в феврале замедлился до 0,2% после 0,9% в январе, это минимум с февраля 2025 года, следует из информационно-аналитического материала Банка | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T17:37+0300

банки

недвижимость

финансы

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рост ипотеки в России в феврале замедлился до 0,2% после 0,9% в январе, это минимум с февраля 2025 года, следует из информационно-аналитического материала Банка России "О развитии банковского сектора РФ в феврале". "Задолженность населения по ипотеке, по предварительным данным, в феврале выросла на скромные 0,2% после 0,9% в январе", – говорится в материалах регулятора. Согласно таблицам, меньший прирост задолженности по ипотеке в России был в феврале 2025 года. Тогда он составил 0,1%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

