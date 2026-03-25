Правила расчета долговой нагрузки заемщика уточнятся с 1 апреля

Банки и МФО постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки с 1 апреля, сообщает Банк России.

2026-03-25T20:02+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банки и МФО постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки с 1 апреля, сообщает Банк России. "Банки и МФО постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки. Выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду", - говорится в сообщении регулятора. Отмечается, что иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. Например, заемщик может предоставить справку о получении дохода по вкладам или ценным бумагам. "В отношении зарплатных клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных Банком России, оценивать и другие источники доходов, кроме зарплаты. Это банки делали, в частности, ориентируясь на расходы человека. С 1 апреля такие модели Банк России не будет принимать на проверку", - отмечает регулятор. Модели, которые были одобрены до этой даты, банки смогут применять в течение одного года с момента их одобрения. После этого, чтобы учитывать другие источники дохода зарплатного клиента, кредиторам нужно будет получить от него подтверждающие документы, говорится в сообщении. При этом банки и МФО по-прежнему смогут использовать широкий перечень документов о доходах, полученных из государственных информационных систем или напрямую от заемщика, например, справку по НДФЛ или выписку по зарплатному счету. "Для оценки доходов индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя будет использовать документы, которые они выдали сами себе. При этом индивидуальные предприниматели сохраняют право выдавать справки о зарплате своим работникам, а подтвердить собственный доход они смогут с помощью налоговых деклараций и книги учета доходов и расходов", - отмечает ЦБ. При этом сохраняется упрощенный подход, при котором заемщик заявляет доход в анкете банка, не предоставляя при этом подтверждающие документы. Но использование такого подхода будет постепенно ограничиваться. Если сейчас кредитор при расчете долговой нагрузки может учесть заявленный доход в сумме не выше среднедушевого дохода в регионе по данным Росстата, то с 1 июля банк должен будет применить к нему дополнительный дисконт в 10%, напоминает регулятор. С 1 июля 2027 года планируется полностью отказаться от упрощенного подхода и учитывать только официально подтвержденные доходы заемщиков.

https://1prime.ru/20260325/minfin-868619150.html

