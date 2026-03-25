https://1prime.ru/20260325/turisty-868601100.html

Российские туристы на Пхукете обсуждают подорожание пива Chang

Российские туристы на Пхукете обсуждают подорожание пива Chang - 25.03.2026, ПРАЙМ

Российские туристы на Пхукете обсуждают подорожание пива Chang

Российские туристы на Пхукете обсуждают подорожание тайского пива Chang, самыми распространенными комментариями стали шутки о грядущем апокалипсисе и том, что... | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T05:08+0300

2026-03-25T05:08+0300

2026-03-25T05:08+0300

бизнес

россия

таиланд

ормузский пролив

персидский залив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868601100.jpg?1774404524

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские туристы на Пхукете обсуждают подорожание тайского пива Chang, самыми распространенными комментариями стали шутки о грядущем апокалипсисе и том, что "беда пришла, откуда не ждали", выяснило РИА Новости, изучив соцсети. В одном из сообществ русскоязычные туристы выложили статью тайской газеты Khaosod, в которой говорится о грядущем подорожании на примерно пять рублей популярного пива Chang. Сейчас оно в распространенной в Таиланде сети магазинов Seven Eleven стоит около 146 рублей за 600 минилитров. Под постом - множество комментариев с мемами, разочаровании и фразами: "Беда пришла, откуда не ждали". "Такого экономического удара от Таиланда я не ожидал", - иронизирует один из пользователей. Некоторые россияне в шутку предположили, что теперь пиво начнут заранее наливать в канистры - по аналогии с запасами бензина на фоне топливной паники. "Мир пошатнулся, скрепы пали. Если уж такая незыблемая основа, как цена на пиво, изменилась, то апокалипсис близко", - философски заключил один комментатор. Магазины сети Seven Eleven есть на многих автозаправках в Таиланде, в том числе в отдаленных местностях. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.

таиланд

ормузский пролив

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, таиланд, ормузский пролив, персидский залив