Российские туристы на Пхукете обсуждают подорожание пива Chang
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские туристы на Пхукете обсуждают подорожание тайского пива Chang, самыми распространенными комментариями стали шутки о грядущем апокалипсисе и том, что "беда пришла, откуда не ждали", выяснило РИА Новости, изучив соцсети.
В одном из сообществ русскоязычные туристы выложили статью тайской газеты Khaosod, в которой говорится о грядущем подорожании на примерно пять рублей популярного пива Chang. Сейчас оно в распространенной в Таиланде сети магазинов Seven Eleven стоит около 146 рублей за 600 минилитров. Под постом - множество комментариев с мемами, разочаровании и фразами: "Беда пришла, откуда не ждали".
"Такого экономического удара от Таиланда я не ожидал", - иронизирует один из пользователей.
Некоторые россияне в шутку предположили, что теперь пиво начнут заранее наливать в канистры - по аналогии с запасами бензина на фоне топливной паники.
"Мир пошатнулся, скрепы пали. Если уж такая незыблемая основа, как цена на пиво, изменилась, то апокалипсис близко", - философски заключил один комментатор.
Магазины сети Seven Eleven есть на многих автозаправках в Таиланде, в том числе в отдаленных местностях.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
