"Истечет кровью". СМИ рассказали об ударе Ирана по Украине

Украина перестала быть приоритетом для США из-за войны с Ираном, пишет чешское издание Lidovky. | 25.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-25T16:59+0300

МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Украина перестала быть приоритетом для США из-за войны с Ираном, пишет чешское издание Lidovky."К сожалению, правы, пожалуй, эксперты в области безопасности, которые с начала вооруженного конфликта утверждали, что Украина пострадает из-за войны на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.Автор материала также посетовал, что Киев, несмотря на попытки как-то сделать себя значимым для Вашингтона предложением помочь с противовоздушной обороной от иранских БПЛА, все равно окажется без новых ракет для ЗРК Patriot.Bloomberg 10 марта сообщал, что война на Ближнем Востоке грозит Киеву критическим дефицитом ракет PAC-3 для систем Patriot, так как массовое отражение иранских атак стремительно истощает мировые запасы этих систем.Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.

