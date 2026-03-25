"Этого нельзя допустить". На Западе истерично высказались об Украине - 25.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260325/ukraina-868613186.html
"Этого нельзя допустить". На Западе истерично высказались об Украине
"Этого нельзя допустить". На Западе истерично высказались об Украине - 25.03.2026, ПРАЙМ
"Этого нельзя допустить". На Западе истерично высказались об Украине
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал страны Европы не отвлекаться от украинского конфликта на другие войны, передает "Укринформ". | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T17:00+0300
2026-03-25T17:00+0300
мировая экономика
украина
иран
ближний восток
александр стубб
financial times
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал страны Европы не отвлекаться от украинского конфликта на другие войны, передает "Укринформ"."Есть риск, что через другие события наступит так называемая усталость от этой затяжной войны, что новые конфликты отвлекут наше внимание. Но этого нельзя допустить", — заявил он в ходе выступления в нидерландском парламенте.Газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что в Евросоюзе пожаловались, что события на Ближнем Востоке сильно отвлекли политическое внимание от Украины, назвали это катастрофой для ЕС и Киева.В прошлый вторник президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование недостатком внимания американского лидера к Украине на фоне операции против Ирана.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
украина
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, иран, ближний восток, александр стубб, financial times, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Александр Стубб, Financial Times, ЕС
17:00 25.03.2026
 
"Этого нельзя допустить". На Западе истерично высказались об Украине

Премьер Нидерландов Йеттен посетовал на усталость от конфликта на Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Флаг Украины
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал страны Европы не отвлекаться от украинского конфликта на другие войны, передает "Укринформ".
"Есть риск, что через другие события наступит так называемая усталость от этой затяжной войны, что новые конфликты отвлекут наше внимание. Но этого нельзя допустить", — заявил он в ходе выступления в нидерландском парламенте.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
"Истечет кровью". СМИ рассказали об ударе Ирана по Украине
16:59
Газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что в Евросоюзе пожаловались, что события на Ближнем Востоке сильно отвлекли политическое внимание от Украины, назвали это катастрофой для ЕС и Киева.
В прошлый вторник президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование недостатком внимания американского лидера к Украине на фоне операции против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
Мировая экономикаУКРАИНАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКАлександр СтуббFinancial TimesЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала