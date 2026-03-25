"Этого нельзя допустить". На Западе истерично высказались об Украине
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал страны Европы не отвлекаться от украинского конфликта на другие войны, передает "Укринформ". | 25.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал страны Европы не отвлекаться от украинского конфликта на другие войны, передает "Укринформ"."Есть риск, что через другие события наступит так называемая усталость от этой затяжной войны, что новые конфликты отвлекут наше внимание. Но этого нельзя допустить", — заявил он в ходе выступления в нидерландском парламенте.Газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата сообщала, что в Евросоюзе пожаловались, что события на Ближнем Востоке сильно отвлекли политическое внимание от Украины, назвали это катастрофой для ЕС и Киева.В прошлый вторник президент Финляндии Александр Стубб выразил разочарование недостатком внимания американского лидера к Украине на фоне операции против Ирана.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
Премьер Нидерландов Йеттен посетовал на усталость от конфликта на Украине