Украина подталкивает ЕС к энергетическому коллапсу, заявил Дмитриев

2026-03-25T18:30+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Украина подталкивает ЕС к энергетическому коллапсу. "Украинское руководство, похоже, готово на всё, чтобы усугубить крупнейший в мире энергетический кризис и ещё больше ускорить энергетический коллапс в ЕС", - написал Дмитриев в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал пост, в котором говорилось, что Украина атаками на порт Усть-Луга стремится "еще больше усугубить ситуацию с нефтью". Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ПВО и РЭБ уничтожили 33 беспилотника в регионе, ликвидируют возгорание в порту Усть-Луга, предварительно, данных о жертвах нет.

https://1prime.ru/20260325/ukraina-868613186.html

