https://1prime.ru/20260325/ukraina-868616672.html
Украина подталкивает ЕС к энергетическому коллапсу, заявил Дмитриев
2026-03-25T18:30+0300
газ
украина
усть-луга
рф
кирилл дмитриев
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Украина подталкивает ЕС к энергетическому коллапсу. "Украинское руководство, похоже, готово на всё, чтобы усугубить крупнейший в мире энергетический кризис и ещё больше ускорить энергетический коллапс в ЕС", - написал Дмитриев в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал пост, в котором говорилось, что Украина атаками на порт Усть-Луга стремится "еще больше усугубить ситуацию с нефтью". Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ПВО и РЭБ уничтожили 33 беспилотника в регионе, ликвидируют возгорание в порту Усть-Луга, предварительно, данных о жертвах нет.
https://1prime.ru/20260325/ukraina-868613186.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_becceae18babaca58e7c85adb51481b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, украина, усть-луга, рф, кирилл дмитриев, ес, в мире
