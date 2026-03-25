Доверие между главами РФ и КНДР обеспечит долговечность отношений стран - Ким Чен Ын - 25.03.2026, ПРАЙМ

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил убежденность, что прочные отношения и доверие, установившиеся у него с президентом России Владимиром Путиным, гарантируют...

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил убежденность, что прочные отношения и доверие, установившиеся у него с президентом России Владимиром Путиным, гарантируют долговечность и дальнейшую целеустремленность отношений между двумя странами, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ким Чен Ын направил Путину письмо в ответ на его поздравление лидера КНДР с переизбранием на пост председателя государственных дел страны. "Я убежден, что прочные отношения и доверие между нами несомненно будут гарантировать долговечность и дальнейшую целеустремленность отношений между КНДР и Россией, а также будут мощно способствовать развитию и благополучию народов двух стран", - цитирует агентство слова Ким Чен Ына. Как отмечается, Ким Чен Ын также заявил, что КНДР и Россия тесно сотрудничают с целью защиты суверенитета двух стран и содействия благополучию их народов посредством твердой взаимной поддержки и помощи союзнического характера.

