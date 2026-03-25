https://1prime.ru/20260325/zelenskij-868600726.html

В ЛНР рассказали, когда Зеленский предстанет перед трибуналом

2026-03-25T04:29+0300

общество

экономика

мировая экономика

лнр

херсонская область

рф

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868600726.jpg?1774402165

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский предстанет перед трибуналом за политику террора, направленную на уничтожение православной веры и украинского народа, после того как конфликт завершится победой России, заявил РИА Новости председатель правления Центра "Воин", депутат Государственной думы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий. Центр "Воин" в Музее Победы 19 марта подвел итоги работы за три года в рамках конференции "Воспитание сегодня - сильная страна завтра", на которой выступил и Водолацкий. "Как уже говорил наш президент Владимир Путин, в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий главы государства даже в условиях военного положения. Зеленский и его окружение нелегитимны. Значит, СВО остается единственной причиной, по которой Зеленский находится у власти. Когда конфликт завершится, то и его политическая карьера рухнет, и он предстанет перед военным трибуналом за геноцид в отношении собственного народа и православия", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, слова Зеленского на сегодняшний день становятся основой для будущего уголовного дела против военного преступника. "Его фактическая задача - уничтожение украинского народа, в первую очередь, его православной части. Он систематично разрушает храмы и святыни, а свой народ отправляет в мясорубку конфликта ради своей выгоды и наживы", - заявил Водолацкий. Центр "Воин" создан по поручению президента России 1 декабря 2022 года. Его миссия - подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы центра действуют в 21 регионе России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. К 2030 году они должны действовать во всех субъектах РФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

