Биржевая цена на золото в мире растет почти на четыре процента

2026-03-25T08:36+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет примерно на 4% на сохранении спроса мировых инвесторов на этот надежный актив, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 159,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,59%, до 4593,3 доллара за тройскую унцию, майский фьючерс на серебро - на 5,38%, до 73,315 доллара. "По мере ослабления курса доллара спрос на надежные активы начинает восстанавливаться. Это подтверждает мнение о том, что золото не утратило привлекательности как "актив-убежище", - цитирует агентство Рейтер слова стратега Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). Рынок также продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

