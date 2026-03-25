Биржевая цена на золото в мире растет почти на четыре процента - 25.03.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото в мире растет почти на четыре процента
Биржевая цена на золото в мире растет почти на четыре процента - 25.03.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото в мире растет почти на четыре процента
Биржевая цена на золото растет примерно на 4% на сохранении спроса мировых инвесторов на этот надежный актив, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 25.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-25T08:36+0300
2026-03-25T08:36+0300
рынок
торги
ближний восток
сша
иран
comex
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет примерно на 4% на сохранении спроса мировых инвесторов на этот надежный актив, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 159,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,59%, до 4593,3 доллара за тройскую унцию, майский фьючерс на серебро - на 5,38%, до 73,315 доллара. "По мере ослабления курса доллара спрос на надежные активы начинает восстанавливаться. Это подтверждает мнение о том, что золото не утратило привлекательности как "актив-убежище", - цитирует агентство Рейтер слова стратега Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong). Рынок также продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
ближний восток
сша
иран
рынок, торги, ближний восток, сша, иран, comex
Рынок, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Comex
08:36 25.03.2026
 
Биржевая цена на золото в мире растет почти на четыре процента

Биржевая цена на золото в мире растет почти на 4% на сохранении мирового спроса

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет примерно на 4% на сохранении спроса мировых инвесторов на этот надежный актив, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 159,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,59%, до 4593,3 доллара за тройскую унцию, майский фьючерс на серебро - на 5,38%, до 73,315 доллара.
"По мере ослабления курса доллара спрос на надежные активы начинает восстанавливаться. Это подтверждает мнение о том, что золото не утратило привлекательности как "актив-убежище", - цитирует агентство Рейтер слова стратега Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вона (Christopher Wong).
Рынок также продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
 
РынокТоргиБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНComex
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
