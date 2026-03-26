Брокер рассказал о возможной схеме обмена замороженных активов
2026-03-26T14:53+0300
финансы
россия
банки
рф
эльвира набиуллина
нрд
финам
clearstream
замороженные российские активы
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Одним из возможных вариантов разблокировки активов российских инвесторов за рубежом может быть их обмен на средства иностранных банков, накопившиеся в России, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что меры регулятора помогли российским инвесторам вернуть в прошлом году заблокированные активы на сумму свыше 400 миллиардов рублей. Она также отметила, что суммарно с 2022 года удалось разблокировать активы на сумму 5,3 триллиона рублей. Речь в схеме идет о прибыли банков с участием "недружественных" структур — таких как "Райффайзен", "Юникредит", ОТП-банк и другие. Из-за санкций эти средства не могут быть выведены в головные офисы и остаются на счетах типа "С", рассказал Леснов. "Так вот суть схемы заключается в том, что эти иностранные банки свою прибыль, которую они не могут вывезти в головной офис в европейские страны, просто обменивают на ценные бумаги, которые сейчас заморожены у российских инвесторов", - поясняет Леснов. "То есть, по сути, эти банки получают ценные бумаги. В обмен на эти ценные бумаги российские инвесторы получают денежную компенсацию из тех денег, которые хранятся на счетах типа "С" в виде прибыли. В общем, схема такая, но это, скажем так, один из возможных вариантов, который сейчас обсуждается", - уточнил он. Однако это лишь один из обсуждаемых вариантов, и никаких решений пока не принято, подчеркнул он. "Проблема в том, что ценные бумаги, которые находятся у россиян, заблокированы в европейских депозитариях. Соответственно, нужно будет получать разрешение на такой обмен, в том числе со стороны европейских властей. И гарантии того, что такое разрешение будет получено, конечно же, нет", - уточнил он. "Здесь многое будет зависеть от политической воли обеих сторон — и российской, и европейской. Это самая большая неопределенность. Если такое понимание будет найдено, во что сейчас верится с трудом, то схема может быть реализована", — отметил Леснов. По его оценке, максимальный объем средств, которые могут участвовать в таком обмене, может составить несколько миллиардов долларов — речь идет о прибыли, накопленной на счетах типа "С" банками, учрежденными в недружественных странах.
