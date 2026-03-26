ЦБ предложил оказывать финуслуги на селе через "Почту России" или ПВЗ

2026-03-26T14:08+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает подумать над возможностью оказывать финансовые услуги в сельской местности через "Почту России" или даже пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы. "Например, в США и Индии банки обязаны предоставить базовые банковские услуги в сельских населенных пунктах. Мы не говорим о том, что нужно закрепить конкретную форму оказания таких финансовых услуг - это может быть через отделение банка облегченный формат, через почту, а может быть, и маркетплейсы, которые развивают свои точки присутствия, могут оказывать банковские услуги", - сказала она.

