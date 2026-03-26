Силуанов призвал бизнес задуматься о конкурентоспособности - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260326/biznes-868639949.html
Силуанов призвал бизнес задуматься о конкурентоспособности
Силуанов призвал бизнес задуматься о конкурентоспособности - 26.03.2026, ПРАЙМ
Силуанов призвал бизнес задуматься о конкурентоспособности
Российский бизнес должен посмотреть на снижение издержек, как это делает правительство с бюджетом, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T11:59+0300
2026-03-26T11:59+0300
россия
бизнес
рф
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868639811_0:0:3291:1852_1920x0_80_0_0_ea3dca1108f56d7dcc64f30cb38bb13f.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский бизнес должен посмотреть на снижение издержек, как это делает правительство с бюджетом, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Сегодня как раз то время, когда надо задуматься о своей конкурентоспособности. И вот как раз вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительность труда - то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, ну и, конечно, экономике в целом", – сказал Силуанов. Эта же работа, по его словам, сейчас является основной и для правительства РФ. "Сегодня основная работа правительства, я думаю, что коллеги мои согласятся, - это работа с бюджетом, с балансом бюджета. Не только на текущий год, но и на предстоящую перспективу. Мы активно работаем с расходами", - сказал министр. "Мы работаем с расходами, пересматриваем старые решения. У нас так называемое нулевое бюджетирование при сохранении приоритетов, в первую очередь, на технологический суверенитет, на то, чтобы более адресно подходить к распределению мер социальной помощи", – уточнил он. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1a/868639811_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_f964a1206f96068f924f2ede1aba2813.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, антон силуанов
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Антон Силуанов
11:59 26.03.2026
 
Силуанов призвал бизнес задуматься о конкурентоспособности

Силуанов призвал бизнес посмотреть на снижение издержек, как это делает правительство

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский бизнес должен посмотреть на снижение издержек, как это делает правительство с бюджетом, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Сегодня как раз то время, когда надо задуматься о своей конкурентоспособности. И вот как раз вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительность труда - то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, ну и, конечно, экономике в целом", – сказал Силуанов.
Эта же работа, по его словам, сейчас является основной и для правительства РФ. "Сегодня основная работа правительства, я думаю, что коллеги мои согласятся, - это работа с бюджетом, с балансом бюджета. Не только на текущий год, но и на предстоящую перспективу. Мы активно работаем с расходами", - сказал министр.
"Мы работаем с расходами, пересматриваем старые решения. У нас так называемое нулевое бюджетирование при сохранении приоритетов, в первую очередь, на технологический суверенитет, на то, чтобы более адресно подходить к распределению мер социальной помощи", – уточнил он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
РОССИЯБизнесРФАнтон Силуанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала