Силуанов призвал бизнес задуматься о конкурентоспособности
2026-03-26T11:59+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский бизнес должен посмотреть на снижение издержек, как это делает правительство с бюджетом, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Сегодня как раз то время, когда надо задуматься о своей конкурентоспособности. И вот как раз вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительность труда - то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, ну и, конечно, экономике в целом", – сказал Силуанов. Эта же работа, по его словам, сейчас является основной и для правительства РФ. "Сегодня основная работа правительства, я думаю, что коллеги мои согласятся, - это работа с бюджетом, с балансом бюджета. Не только на текущий год, но и на предстоящую перспективу. Мы активно работаем с расходами", - сказал министр. "Мы работаем с расходами, пересматриваем старые решения. У нас так называемое нулевое бюджетирование при сохранении приоритетов, в первую очередь, на технологический суверенитет, на то, чтобы более адресно подходить к распределению мер социальной помощи", – уточнил он. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Новости
