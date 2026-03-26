СМИ: владельцы водки Absolut и Jack Daniel's ведут переговоры о слиянии - 26.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: владельцы водки Absolut и Jack Daniel's ведут переговоры о слиянии
СМИ: владельцы водки Absolut и Jack Daniel's ведут переговоры о слиянии - 26.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: владельцы водки Absolut и Jack Daniel's ведут переговоры о слиянии
Французский производитель алкогольной продукции Pernod Ricard, которому принадлежит бренд водки Absolut, рассматривает приобретение американской компании... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T23:39+0300
2026-03-26T23:39+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Французский производитель алкогольной продукции Pernod Ricard, которому принадлежит бренд водки Absolut, рассматривает приобретение американской компании Brown-Forman, выпускающей виски Jack Daniel's, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Французская компания по производству напитков (Pernod Ricard - ред.) провела первые переговоры с Brown-Forman, расположенной в Луисвилле, штат Кентукки, о возможном слиянии", - пишет агентство. Как отмечает Блумберг, Brown-Forman в последнее время борется со слабым спросом на алкогольные напитки премиум-класса в США. Обе компании ищут способы укрепить свой бизнес в то время, когда потребители пьют меньше и переходят на более дешевые спиртные напитки, добавил собеседник агентства. Brown-Forman была основана в 1870 году, является крупнейшим американским производителем алкоголя. Штат компании составляет около 5 тысяч человек, ее продукция продается более чем в 170 странах мира. В портфель Brown-Forman входят такие бренды, как виски Jack Daniel's, текила Herradura, джин Fords Gin и ряд других. Pernod Ricard была образована в 1975 году путем слияния компаний Pernod и Ricard. Компании принадлежит более 200 брендов алкоголя, в том числе водка Absolut, виски Jameson и ром Malibu.
23:39 26.03.2026
 
СМИ: владельцы водки Absolut и Jack Daniel's ведут переговоры о слиянии

Bloomberg: производители водки Absolut и виски Jack Daniel's ведут переговоры о слиянии

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Французский производитель алкогольной продукции Pernod Ricard, которому принадлежит бренд водки Absolut, рассматривает приобретение американской компании Brown-Forman, выпускающей виски Jack Daniel's, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Французская компания по производству напитков (Pernod Ricard - ред.) провела первые переговоры с Brown-Forman, расположенной в Луисвилле, штат Кентукки, о возможном слиянии", - пишет агентство.
Как отмечает Блумберг, Brown-Forman в последнее время борется со слабым спросом на алкогольные напитки премиум-класса в США. Обе компании ищут способы укрепить свой бизнес в то время, когда потребители пьют меньше и переходят на более дешевые спиртные напитки, добавил собеседник агентства.
Brown-Forman была основана в 1870 году, является крупнейшим американским производителем алкоголя. Штат компании составляет около 5 тысяч человек, ее продукция продается более чем в 170 странах мира. В портфель Brown-Forman входят такие бренды, как виски Jack Daniel's, текила Herradura, джин Fords Gin и ряд других.
Pernod Ricard была образована в 1975 году путем слияния компаний Pernod и Ricard. Компании принадлежит более 200 брендов алкоголя, в том числе водка Absolut, виски Jameson и ром Malibu.
