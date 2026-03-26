https://1prime.ru/20260326/bouz-868667201.html
"Киевский клоун". Заявление Трампа о Зеленском поразило журналиста
Высказывание президента США Дональда Трампа о вмешательстве Киева в американские выборы стало тревожным сигналом для Владимира Зеленского, заявил ирландский... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T23:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Высказывание президента США Дональда Трампа о вмешательстве Киева в американские выборы стало тревожным сигналом для Владимира Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Продолжают поступать плохие новости для киевского клоуна. Дональд Трамп Теперь знает, что Зеленский пытался финансировать кампанию Байдена против него", — отметил он.Так журналист прокомментировал публикацию американского лидера в соцсети Truth Social о том, что Украина якобы пыталась повлиять на выборы президента США в 2024 году.Ранее Дональд Трамп также заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы по урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а ситуация на фронте развивается "позитивно для нас".
https://1prime.ru/20260326/zelenskiy-868667029.html
https://1prime.ru/20260326/ssha-868666729.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_3dba38f4a4986ab7c0d4b33472fb0dfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Боуз: заявление Трампа о выборах стало плохим сигналом для Киева