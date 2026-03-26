Дмитриев назвал БРИКС ключом для преодоления вызовов на Ближнем Востоке - 26.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260326/briks-868637396.html
Дмитриев назвал БРИКС ключом для преодоления вызовов на Ближнем Востоке
Дмитриев назвал БРИКС ключом для преодоления вызовов на Ближнем Востоке - 26.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев назвал БРИКС ключом для преодоления вызовов на Ближнем Востоке
БРИКС будет важным ключом для преодоления вызовов, возникших из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T11:02+0300
2026-03-26T11:02+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
рф
кирилл дмитриев
рспп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861970588_0:187:3189:1981_1920x0_80_0_0_a4511e9ee846fec165fc4666317a5a7c.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. БРИКС будет важным ключом для преодоления вызовов, возникших из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Именно сотрудничество стран БРИКС в это сложное время будет важным ключом для того, чтобы преодолеть вызовы, которые возникли из-за эскалации на Ближнем Востоке", - сказал Дмитриев в кулуарах ежегодного съезда РСПП. Кроме того, он подчеркнул, что российская энергетика является "абсолютно ключом" к выживанию сейчас не только стран БРИКС, но и всего мира. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
ближний восток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861970588_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_455de172cdd5db85ce9baea0f9b79d6a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ближний восток, рф, кирилл дмитриев, рспп
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, Кирилл Дмитриев, РСПП
11:02 26.03.2026
 
Дмитриев назвал БРИКС ключом для преодоления вызовов на Ближнем Востоке

Дмитриев назвал сотрудничество в БРИКС ключом для преодоления вызовов на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники саммита БРИКС в Бразилии
Участники саммита БРИКС в Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Участники саммита БРИКС в Бразилии. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. БРИКС будет важным ключом для преодоления вызовов, возникших из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Именно сотрудничество стран БРИКС в это сложное время будет важным ключом для того, чтобы преодолеть вызовы, которые возникли из-за эскалации на Ближнем Востоке", - сказал Дмитриев в кулуарах ежегодного съезда РСПП.
Кроме того, он подчеркнул, что российская энергетика является "абсолютно ключом" к выживанию сейчас не только стран БРИКС, но и всего мира.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
ЭкономикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФКирилл ДмитриевРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала