Дмитриев назвал БРИКС ключом для преодоления вызовов на Ближнем Востоке

2026-03-26T11:02+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. БРИКС будет важным ключом для преодоления вызовов, возникших из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Именно сотрудничество стран БРИКС в это сложное время будет важным ключом для того, чтобы преодолеть вызовы, которые возникли из-за эскалации на Ближнем Востоке", - сказал Дмитриев в кулуарах ежегодного съезда РСПП. Кроме того, он подчеркнул, что российская энергетика является "абсолютно ключом" к выживанию сейчас не только стран БРИКС, но и всего мира. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

