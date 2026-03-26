Чернышенко назвал ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане лидером нацрейтинга

2026-03-26T22:13+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Алабуга" демонстрирует уверенный рост и входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Важно, что подготовка специалистов для компаний-резидентов осуществляется здесь же, в центре "Алабуга Политех", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Уточняется, что ОЭЗ "Алабуга" по итогам девяти месяцев 2025 года кратно увеличила выручку резидентов, инвестиции, создала 11 тысяч новых рабочих мест, привлекла новых индустриальных партнеров.

