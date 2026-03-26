https://1prime.ru/20260326/chernyshenko-868664224.html
Чернышенко назвал ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане лидером нацрейтинга
Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности, заявил вице-премьер РФ... | 26.03.2026, ПРАЙМ
экономика
россия
промышленность
татарстан
рф
дмитрий чернышенко
оэз "алабуга"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860303522_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_48b1e82e74a85faee1816dc8cc312645.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Алабуга" демонстрирует уверенный рост и входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Важно, что подготовка специалистов для компаний-резидентов осуществляется здесь же, в центре "Алабуга Политех", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Уточняется, что ОЭЗ "Алабуга" по итогам девяти месяцев 2025 года кратно увеличила выручку резидентов, инвестиции, создала 11 тысяч новых рабочих мест, привлекла новых индустриальных партнеров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860303522_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_b308e1352c2c074c8fc2e1636e79ed60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
