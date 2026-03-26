Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чернышенко назвал ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане лидером нацрейтинга - 26.03.2026, ПРАЙМ
Чернышенко назвал ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане лидером нацрейтинга
2026-03-26T22:13+0300
22:13 26.03.2026
 
Чернышенко: ОЭЗ "Алабуга" входит в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности

Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Алабуга" демонстрирует уверенный рост и входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Важно, что подготовка специалистов для компаний-резидентов осуществляется здесь же, в центре "Алабуга Политех", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Уточняется, что ОЭЗ "Алабуга" по итогам девяти месяцев 2025 года кратно увеличила выручку резидентов, инвестиции, создала 11 тысяч новых рабочих мест, привлекла новых индустриальных партнеров.
