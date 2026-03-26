На Чукотке выставят на аукцион месторождение с запасами 2,2 тонны золота
На Чукотке выставят на аукцион месторождение с запасами 2,2 тонны золота
На Чукотке выставят на аукцион месторождение с запасами свыше 2,2 тонны золота

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – ПРАЙМ. Месторождение с запасами свыше 2,2 тонны золота на Чукотке выставляют на аукцион, сообщили РИА Новости в департаменте экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.
"Департамент по недропользованию по ДФО проведет аукцион на право пользования участком недр на реке Эльвенейвеем (правый приток реки Раучуа) в Чаунском районе Чукотского автономного округа. Участок предоставляется для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе россыпного золота", - сообщили в департаменте.
Там отметили, что участок площадью 19,29 квадратных километра имеет доказанные запасы в 2217 килограммов золота. Участок недр расположен в 160 километрах юго-западнее Певека и в 19 километрах от поселка Бараниха, связанного автозимником окружного значения с портом Певек, в 100 километрах по автомобильной дороге от Билибино.
Аукцион пройдет в электронной форме на площадке "ЭТП ГПБ" 6 мая. Заявки на участие принимаются до 20 апреля. Сроки предоставления лицензии — 20 лет, отметили в департаменте.
 
