https://1prime.ru/20260326/chukotka-868630270.html

На Чукотке выставят на аукцион месторождение с запасами 2,2 тонны золота - 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T05:36+0300

энергетика

экономика

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868630270.jpg?1774492612

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар – ПРАЙМ. Месторождение с запасами свыше 2,2 тонны золота на Чукотке выставляют на аукцион, сообщили РИА Новости в департаменте экономики и инвестиций Чукотского автономного округа. "Департамент по недропользованию по ДФО проведет аукцион на право пользования участком недр на реке Эльвенейвеем (правый приток реки Раучуа) в Чаунском районе Чукотского автономного округа. Участок предоставляется для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе россыпного золота", - сообщили в департаменте. Там отметили, что участок площадью 19,29 квадратных километра имеет доказанные запасы в 2217 килограммов золота. Участок недр расположен в 160 километрах юго-западнее Певека и в 19 километрах от поселка Бараниха, связанного автозимником окружного значения с портом Певек, в 100 километрах по автомобильной дороге от Билибино. Аукцион пройдет в электронной форме на площадке "ЭТП ГПБ" 6 мая. Заявки на участие принимаются до 20 апреля. Сроки предоставления лицензии — 20 лет, отметили в департаменте.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

