Дерипаска рассказал, что обсуждалось на встрече Путина с бизнесом

Дерипаска рассказал, что обсуждалось на встрече Путина с бизнесом - 26.03.2026, ПРАЙМ

Дерипаска рассказал, что обсуждалось на встрече Путина с бизнесом

Темпы восстановления экономического роста обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, сообщил российский бизнесмен Олега... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T22:48+0300

2026-03-26T22:48+0300

2026-03-26T22:48+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Темпы восстановления экономического роста обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, сообщил российский бизнесмен Олега Дерипаска. "Нам всем нужен одинаковый результат - чтобы восстановить темпы экономического роста. И президент очень много внимания уделил именно этому вопросу - какие ограничения, какие проблемы, какие перспективы с учетом изменившейся ситуации на внешних рынках. Это ключевой вопрос - как быстро, даже с учетом этих антиинфляционных программ Центрального Банка, постараться восстановить темпы экономического роста", - рассказал он в эфире Первого канала в кулуарах съезда РСПП. Встреча Путина с членами бюро правления РСПП и предпринимателями в закрытом режиме длилась около двух часов, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

россия