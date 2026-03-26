Еврокомиссия не исключила введения потолка цен на газ для потребителей

Еврокомиссия не исключает введения потолка цен на газ для потребителей из-за роста цен, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на фоне конфликта на...

2026-03-26T18:12+0300

БРЮССЕЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия не исключает введения потолка цен на газ для потребителей из-за роста цен, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на фоне конфликта на Ближнем Востоке и отказа от российского газа в 2027 году. "Испания и Португалия прибегали к этому в 2022 году. Если это станет абсолютно необходимым для защиты наших граждан и компаний, мы сможем вновь рассмотреть такую меру. Но речь шла бы о точечном и временном решении, поскольку оно, разумеется, не соответствовало бы нашей долгосрочной общей стратегии, направленной на отказ от газа. Мы рисковали бы затормозить энергетический переход", - сказал он в интервью газете Monde. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале торгов марта и на пике превышали 850 долларов за тысячу кубометров (впервые с 10 января 2023 года) против 390,1 доллара в последний торговый день февраля. В четверг, согласно данным лондонской биржи ICE, цены остаются выше 640 долларов за тысячу кубов. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

