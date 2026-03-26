Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю G7, заявил Орешкин - 26.03.2026, ПРАЙМ
Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю G7, заявил Орешкин
2026-03-26T11:32+0300
192
40
192
40
192
40
192
40
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
192
40
192
40
Экономика, Мировая экономика, РФ, Максим Орешкин, МИД РФ, БРИКС
Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю G7, заявил Орешкин

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Флаги стран-участниц БРИКС . Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю "семерки", по паритету покупательной способности это уже около 40% глобального ВВП, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю "семерки", это самое крупное объединение в мире. Сейчас, как известно, по паритету покупательной способности это уже около 40% глобального ВВП", - сказал Орешкин на первом заседании национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС.
Заседание комитета проходит в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Саммит БРИКС под индийским председательством состоится в сентябре, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
 
