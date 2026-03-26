https://1prime.ru/20260326/ekonomika-868638757.html
Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю G7, заявил Орешкин
2026-03-26T11:32+0300
экономика
мировая экономика
рф
максим орешкин
мид рф
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю "семерки", по паритету покупательной способности это уже около 40% глобального ВВП, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю "семерки", это самое крупное объединение в мире. Сейчас, как известно, по паритету покупательной способности это уже около 40% глобального ВВП", - сказал Орешкин на первом заседании национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС. Заседание комитета проходит в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Саммит БРИКС под индийским председательством состоится в сентябре, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_869179710e6ebaa3b6e34edb81cfb26c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
