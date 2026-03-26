Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю G7, заявил Орешкин

Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю "семерки", по паритету покупательной способности это уже около 40% глобального ВВП, заявил заместитель...

2026-03-26T11:32+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю "семерки", по паритету покупательной способности это уже около 40% глобального ВВП, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Доля БРИКС в глобальной экономике превысила долю "семерки", это самое крупное объединение в мире. Сейчас, как известно, по паритету покупательной способности это уже около 40% глобального ВВП", - сказал Орешкин на первом заседании национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС. Заседание комитета проходит в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Саммит БРИКС под индийским председательством состоится в сентябре, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

