Набиуллина призвала не развивать экономику за счет карманов граждан

Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет ЦБ за 2025 год. | 26.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет ЦБ за 2025 год. "У нас есть ресурсы для развития, у нас вопрос стоит в том, чтобы эти ресурсы наиболее эффективно использовались. А попытки сказать, что давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги, - это неминуемо приведет к росту инфляции. Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. И на эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан. Нельзя это делать", - сказала она. По словам Набиуллиной, эффективность – это ключевое условие роста экономики. "В условиях, когда мы не можем расти экстенсивно, - у нас рабочей силы свободной практически нет, она вся задействована, - это что означает? Это означает, что экономика может расти только по мере роста производительности труда. И это основное, что мешает развитию экономики. Извините, не ключевая ставка", - заявила глава ЦБ. "Чтобы росла производительность труда, мне говорят, нужны деньги, нужны инвестиции. Согласны с этим? Но у нас инвестиции выросли, росли темпами по 20% в год. А производительность труда за это время, там были годы 2%, последний год меньше 1%, по нашей оценке. Привели эти инвестиции темп роста к росту производительности труда? Пока нет", - добавила Набиуллина.

https://1prime.ru/20260326/inflyatsiya-868642730.html

