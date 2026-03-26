Экономист рассказал, кто имеет право на две пенсии - 26.03.2026, ПРАЙМ

Россияне, проходившие службу в Минобороны РФ, МВД России, ФСБ и ряде других ведомств, имеют право на получение двух пенсий, сообщил РИА Новости доцент...

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Россияне, проходившие службу в Минобороны РФ, МВД России, ФСБ и ряде других ведомств, имеют право на получение двух пенсий, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. "Лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости", - сказал Балынин. Он пояснил, что для получения страховой пенсии в качестве второй необходимо обратиться лично с заявлением в Социальный фонд России или МФЦ. Заявление также можно направить по почте или дистанционно через "Госуслуги". По словам экономиста, у получателей двух пенсий обе пенсии индексируются в установленные сроки и с учетом всех правил, которые применяются для каждой из них. Балынин напомнил, что в 2026 году для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение трех условий: не менее 15 лет страхового стажа, наличие 30 пенсионных баллов и достижение установленного пенсионного возраста.​

