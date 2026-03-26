Эксперт рассказал, как оспорить новую строку в квитанции ЖКУ
2026-03-26T03:41+0300
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Жильцы имеют право оспорить любую новую строку в квитанции ЖКУ, если она влияет на размер итоговой выплаты, для этого собственникам необходимо направить письменное обращение в УК с требованием проверить законность начислений, рассказал РИА Новости доцент факультета менеджмента Института управления Президентской академии Станислав Гужов.
"Жильцы вправе оспорить любую новую строку в квитанции, если она влияет на размер платы за жилое помещение или коммунальные услуги", - сказал Гужов.
Он отметил, что управляющая компания или ТСЖ обязаны предоставлять информацию о составе платы, порядке ее расчета, а также обосновывать изменения и заранее уведомлять об увеличении начислений - как правило, не позднее чем за 30 дней до выставления квитанции.
По словам Гужова, если разъяснений со стороны управляющей организации недостаточно, собственники могут направить письменное обращение с требованием проверить законность начислений и предоставить подтверждающие документы. В случае нарушений управляющая организация будет обязана провести проверку и устранить их.
Эксперт добавил, что если спор останется неурегулированным, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию, которая рассматривает жалобы на действия управляющих организаций. Кроме того, вопрос может быть вынесен на общее собрание собственников для оформления коллективного обращения.
"Если досудебные меры не привели к результату, начисления могут быть оспорены в суде, который при наличии нарушений вправе признать их незаконными и обязать произвести перерасчет", - заключил собеседник агентства.
