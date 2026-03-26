Эксперт рассказал о последствиях применения ИИ оружия - 26.03.2026, ПРАЙМ
Принятие системой искусственного интеллекта (ИИ) боевого решения вместо человека создаст "пробел" относительно ответственного за последствия применения силы,... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T04:06+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Принятие системой искусственного интеллекта (ИИ) боевого решения вместо человека создаст "пробел" относительно ответственного за последствия применения силы, рассказал РИА Новости замдиректора Института информационной и медиабезопасности Университета имени Кутафина (МГЮА) Руслан Рашитханов. По данным агентства Рейтер, военное министерство США планирует внедрение на постоянной основе в рамках вооруженных сил США системы ИИ Maven, которая уже применяется в нанесении ударов по Ирану. "В действующей правовой модели система ИИ может рассматриваться как средство информационно-аналитической поддержки, при том, что окончательное юридически значимое решение о применении силы должно оставаться за уполномоченным человеком. В тот момент, когда ИИ фактически подменяет волевое решение уполномоченного должностного лица, возникает некий пробел, поскольку исчезает надлежащий субъект принятия решения и затрудняется распределение ответственности. Именно поэтому российское законодательство и военная доктрина исходят из того, что финальное решение о применении силы остается за человеком, и любое техническое средство не может его подменять", - сказал Рашитханов. По его словам, как только выводы системы ИИ начинают непосредственно влиять на параметры боевого решения, включается не только внутренний правовой режим информационной системы, но и международно-правовой режим средства или метода ведения войны, в частности, Дополнительный протокол от 8 июня 1977 года к Женевским конвенциям. "Согласно статье 36 Дополнительного протокола юридически оценивается не алгоритм или средство, а конкретная конфигурация его использования в контуре применения силы, а статья 57 того же протокола закрепляет обязанность принимать все практически возможные меры предосторожности при нападении, и общие принципы международного гуманитарного права о различении, соразмерности и предосторожности", - пояснил эксперт. При этом он отметил, что ни российское право, ни действующее международное право не создают для системы ИИ статуса самостоятельного субъекта для принятия боевого решения.
Эксперт Рашитханов: принятие ИИ боевого решения создаст пробел ответственности за удар
