Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, почему россияне едут в Китай - 26.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, почему россияне едут в Китай
Китай в последние полгода стал важным туристическим направлением для россиян, его выбирают за безопасность, разнообразие и доступные цены, заявила РИА Новости... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T07:07+0300
2026-03-26T08:31+0300
ПЕКИН, 26 мар – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Китай в последние полгода стал важным туристическим направлением для россиян, его выбирают за безопасность, разнообразие и доступные цены, заявила РИА Новости директор международного центра делового взаимодействия SCI Асель Смоляр. "Безвизовый режим для туристов из России в Китай стал важной вехой в российско-китайских отношениях в сфере туризма, позволив стремительно наращивать взаимные турпотоки", - заявила Смоляр. Она отметила, что "россияне выбирают Китай в качестве безопасного и качественного отдыха, обладающего широким разнообразием на любой вкус: насыщенные экскурсионные программы, парки развлечений для детей, и пляжный отдых с прекрасным сервисом". Эксперт отметила, что у всех туристов на слуху такие города как Пекин, Шанхай, Циндао и Харбин, также широкую известность приобретает Хайнань. "Главный тренд - безопасность и разумные цены. Деньги считают все. Поэтому выбор туристов очевиден: путешествия с благоразумным подходом "цена/качество/комфорт/безопасность" на пике популярности", - указала она. Вместе с тем Смоляр добавила, что "наличие прямых рейсов — это один из самых больших плюсов". Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. Посол РФ в КНР Игорь Моргулов ранее заявил в интервью РИА Новости, что после введения безвизового режима для граждан РФ число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%.
07:07 26.03.2026 (обновлено: 08:31 26.03.2026)
 
Эксперт рассказала, почему россияне едут в Китай

