Евросоюз видит потенциал для расширения экономических связей с Туркменией - 26.03.2026, ПРАЙМ
Евросоюз видит потенциал для расширения экономических связей с Туркменией
АШХАБАД, 26 мар – ПРАЙМ. Европейский союз видит огромный потенциал для расширения экономических связей с Туркменией, чья роль связующего звена между Европой и Азией существенно возрастает на фоне ситуации на Ближнем Востоке, заявила посол ЕС в Туркмении Беата Пекса.
"Кризисы во всем регионе Ближнего Востока, Персидского залива, также имеют огромное влияние на всех нас. В качестве эволюции глобальных торговых путей и пересмотра цепочек поставок роль Туркменистана значительно растет, и Туркменистан становится одним из важнейших звеньев в цепочке между Европой и Азией. Мы видим огромный потенциал для расширения наших экономических связей", – сказала она в четверг в Ашхабаде на первом бизнес-форуме ЕС–Туркмения.
По ее словам, ЕС готов продолжать наращивать усилия по формированию современной конкурентной бизнес-среды для привлечения как внутренних, так и иностранных инвесторов. "Наша цель – создать условия для роста торговли, увеличения инвестиций и более устойчивого экономического развития под руководством частного сектора", – добавила Пекса.
Бизнес-форум ЕС–Туркмения проходит в Ашхабаде впервые. Мероприятие направлено на развитие торгово-экономического сотрудничества и привлечение европейских инвестиций в туркменскую экономику.
