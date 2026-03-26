ЕС в январе сократил экспорт легковушек в США на треть

Евросоюз в январе этого года сократил поставки автомобилей в США на треть в годовом выражении, до пятилетнего минимума для этого месяца, подсчитало РИА Новости... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T21:03+0300

энергетика

бизнес

мировая экономика

сша

великобритания

турция

ес

евростат

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе этого года сократил поставки автомобилей в США на треть в годовом выражении, до пятилетнего минимума для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, за январь ЕС экспортировал в США автомобилей на 2,08 миллиарда евро, что стало минимумом для этого месяца с 2021 года. По сравнению с декабрем 2025 года стоимость экспорта выросла на 4%, а в годовом выражении - снизилась на 32%. В результате США в январе опустились на второе место среди главных покупателей европейских автомобилей. Первой стала Великобритания с 2,88 миллиардами евро. Также в пятерку вошли Турция - 813,1 миллиона евро, Швейцария - 634,2 миллиона и Южная Корея - 438 миллионов. Напротив, импорт американских авто Евросоюзом в январе вырос - на 19% в месячном и на 12% в годовом выражении. Однако его объемы гораздо меньше экспорта - 503,9 миллиона евро. За прошлый год из ЕС в США прибыло легковых авто на 31,22 миллиарда долларов - на 21% меньше, чем в 2024 году. А из Штатов в Евросоюз - чуть более чем на 7 миллиардов евро (на 17% меньше, чем годом ранее).

бизнес, мировая экономика, сша, великобритания, турция, ес, евростат