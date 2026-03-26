Evraz Steel Building подвел итоги 2025 года

2026-03-26T10:01+0300

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Evraz Steel Building по итогам 2025 года зафиксировала рекордные показатели в промышленном сегменте стального строительства, отгрузив свыше 72 тысяч тонн металлоконструкций — максимальный объем за всю историю компании. Об этом сообщается в материалах организации.Для сравнения, в 2024 году объем отгрузок составил 51,5 тысяч тонн, что уже тогда означало рост на 56% к 2023 году. Таким образом, компания демонстрирует устойчивую положительную динамику третий год подряд, опережая среднерыночные темпы на фоне общего снижения активности в отрасли металлоконструкций.Ключевые производственные итоги 2025 года: отгружено 72 тысяч тонн металлоконструкций (+40% к 2024 году); проектировщиками разработано КМ на 62 тыс. тонн (+18%); инженерным центром подготовлено КМД на 85 тыс. тонн (+50%) — рекордный показатель в промышленном сегменте России. Рекорды года: 15 тыс. тонн КМД за месяц, 11,3 тыс. тонн металлопроката за месяц, 11,1 тыс. тонн отгружено металлоконструкций за месяц.В течение года Evraz Steel Building осуществлял параллельное управление в среднем 69 заводами металлоконструкций ежемесячно. Всего в партнерскую сеть компании входит более 150 ЗМК из различных регионов России. За год было выполнено порядка 4 тысяч рейсов по доставке металлоконструкций на строительные площадки — в среднем 18 машин в день.В 2025 году Evraz Steel Building участвовал в реализации 35 объектов промышленного и социального назначения. В их числе — первая в России гигафабрика, Новочеркасская ГРЭС, аглофабрика "Евраз ЗСМК", стадион "Торпедо" и другие масштабные, стратегически важные для страны, проекты.Достигнутые результаты подтверждают эффективность бизнес-модели Evraz Steel Building, которая позволяет стабильно наращивать объемы и качество исполнения даже в условиях волатильного рынка металлоконструкций."В 2026 году мы сосредоточимся на дальнейшем развитии партнерской сети ЗМК и проектировщиков, расширении пула заказчиков и совершенствовании операционных процессов. В плане — ориентация на растущие отрасли энергетики, горнорудной промышленности и ЦОД, а также расширение зон присутствия восточнее Урала, на ближнее и дальнее зарубежье", — отметил управляющий директор Evraz Steel Building Максим Беденко.

