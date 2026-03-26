ФАС обязала фармкомпанию "Замбон-Фарма" вернуть в бюджет незаконный доход
ФАС обязала фармкомпанию "Замбон-Фарма" вернуть в бюджет 418 млн руб незаконного дохода
Здание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала фармкомпании "Замбон-Фарма" перечислить в бюджет свыше 418 миллионов рублей, полученных в результате установления монопольно высоких цен на лекарственный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, компания также обязана установить экономически обоснованную цену на него, сообщает служба.
"По итогам рассмотрения дела комиссия ФАС России признала фармкомпанию нарушившей антимонопольное законодательство. Служба предписала ООО "Замбон-Фарма" устранить нарушение путем установления экономически обоснованной цены на не имеющий аналогов лекарственный препарат. Также фармкомпании необходимо в течение 30 календарных дней с момента получения предписания перечислить в федеральный бюджет полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства доход в размере 418,8 миллионов рублей", - сообщили в антимонопольном ведомстве.
ФАС в июле прошлого года сообщила, что возбудила дело в отношении ООО "Замбон-Фарма" после обращения гражданина о высокой цене на препарат. В ходе расследования было установлено, что компания, являясь единственным импортером препарата "Флуимуцил-антибиотик ИТ" (международное непатентованное наименование (МНН) "Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат"), повысила отпускную цену на него на 46% в период с 2023 года по первый квартал 2025 года.
В службе отметили, что организация занимала доминирующее положение на рынке, поскольку данный препарат не имеет взаимозаменяемых аналогов в РФ. При этом анализ показал, что состав продавцов и покупателей, а также условия обращения лекарства оставались практически неизменными, в то время как финансовые показатели компании демонстрировали необоснованный рост.