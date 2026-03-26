https://1prime.ru/20260326/fas-868639267.html

ФАС обязала фармкомпанию "Замбон-Фарма" вернуть в бюджет незаконный доход

ФАС обязала фармкомпанию "Замбон-Фарма" вернуть в бюджет незаконный доход - 26.03.2026, ПРАЙМ

ФАС обязала фармкомпанию "Замбон-Фарма" вернуть в бюджет незаконный доход

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала фармкомпании "Замбон-Фарма" перечислить в бюджет свыше 418 миллионов рублей, полученных в результате... | 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T11:49+0300

2026-03-26T11:49+0300

2026-03-26T11:49+0300

происшествия

бизнес

финансы

рф

фас рф

фармацевтика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da6d675307a0686184d3ccfa3a866cd8.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала фармкомпании "Замбон-Фарма" перечислить в бюджет свыше 418 миллионов рублей, полученных в результате установления монопольно высоких цен на лекарственный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, компания также обязана установить экономически обоснованную цену на него, сообщает служба. "По итогам рассмотрения дела комиссия ФАС России признала фармкомпанию нарушившей антимонопольное законодательство. Служба предписала ООО "Замбон-Фарма" устранить нарушение путем установления экономически обоснованной цены на не имеющий аналогов лекарственный препарат. Также фармкомпании необходимо в течение 30 календарных дней с момента получения предписания перечислить в федеральный бюджет полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства доход в размере 418,8 миллионов рублей", - сообщили в антимонопольном ведомстве. ФАС в июле прошлого года сообщила, что возбудила дело в отношении ООО "Замбон-Фарма" после обращения гражданина о высокой цене на препарат. В ходе расследования было установлено, что компания, являясь единственным импортером препарата "Флуимуцил-антибиотик ИТ" (международное непатентованное наименование (МНН) "Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат"), повысила отпускную цену на него на 46% в период с 2023 года по первый квартал 2025 года. В службе отметили, что организация занимала доминирующее положение на рынке, поскольку данный препарат не имеет взаимозаменяемых аналогов в РФ. При этом анализ показал, что состав продавцов и покупателей, а также условия обращения лекарства оставались практически неизменными, в то время как финансовые показатели компании демонстрировали необоснованный рост.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, рф, фас рф, фармацевтика