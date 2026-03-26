ФНС видит выручку каждого продавца на маркетплейсах, заявил Егоров
Глава ФНС Егоров: налоговая служба видит выручку каждого продавца на маркетплейсах
Логотип Федеральной налоговой службы. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России видит выручку каждого продавца на маркетплейсах и будет быстро реагировать на попытки "искажений" для ухода от уплаты налогов, заявил глава ведомства Даниил Егоров, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Мы видим, что уже примерно 14% розницы работает через четыре или даже два основных маркетплейса, и здесь мы тоже нашли свое решение. Мы уже обмениваемся основными массивами данных о клиентах-продавцах. Это более миллиона компаний, которые работают на маркетплейсах. Мы видим выручку каждого", – заявил Егоров.
"Мы агрегируем выручку по совокупному обороту бизнеса на всех маркетплейсах", - уточнил он. По словам главы ФНС, одно это уже принесло ощутимый результат для бюджета.
"Когда мы соответственно подключили к своей информационной системе данные маркетплейсов о выручке и данные декларирования о выручке, это привело к тому, что компании вынуждены были откорректироваться на сумму больше 200 миллиардов рублей, которые не были задекларированы", – рассказал он.
"И дальше мы будем эту историю развивать, так как мы чувствуем высокий уровень знаний о клиенте как на маркетплейсах, так и у нас, чтобы максимально аккуратно и быстро реагировать на, скажем так, искажения, и те риски, которые могут возникать, чтобы потом не догонять это контрольными налоговым мероприятиями", - подчеркнул он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.