В ФРГ заявили о разрушении промышленности из-за зависимости от США - 26.03.2026, ПРАЙМ
В ФРГ заявили о разрушении промышленности из-за зависимости от США
В ФРГ заявили о разрушении промышленности из-за зависимости от США - 26.03.2026, ПРАЙМ
В ФРГ заявили о разрушении промышленности из-за зависимости от США
Трансатлантическая зависимость от США ведет к разрушению промышленности и энергетики ФРГ, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T21:49+0300
2026-03-26T21:49+0300
БЕРЛИН, 26 мар - ПРАЙМ. Трансатлантическая зависимость от США ведет к разрушению промышленности и энергетики ФРГ, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. "Трансатлантическая подчиненность интересам США привела также к разрушению системы энергоснабжения, необходимой для промышленно развитой страны. В прошлом США делали все возможное, чтобы отрезать Германию и Европу от поставок энергоресурсов из России… ЕС выступает в роли усилителя интересов США в этом процессе, постепенно принимая решения о прекращении поставок российских энергоносителей, включая СПГ", - написала Дагделен в статье "Следует решиться на разрыв с НАТО и США". При этом ФРГ, импортирующая СПГ из США, оказалась на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке уязвима для "шантажа" со стороны Вашингтона, и президент США Дональд Трамп использует эту зависимость для того, чтобы вынудить Германию включиться в конфликт, написала эксперт. "Подчинение Германии США в условиях кризиса ведет к стремительному разрушению все более значительных секторов немецкой промышленности. Химическая промышленность в Германии рушится, в то время как США извлекают выгоду из своих альтернативных источников энергии… Таким образом, война против Ирана для США также является возможностью устранить европейскую конкуренцию или, по крайней мере, решительно ее ослабить", - говорится в статье. Германии предстоит на собственном опыте убедиться, что США ради замедления своего упадка готовы бросить своих союзников. На этом фоне мир и дружественные отношения с Россией и странами БРИКС становятся "вопросом выживания" для Германии, заключила Дагделен. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
мировая экономика, сша, германия, европа, дональд трамп, ес, нато
Экономика, Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС, НАТО
21:49 26.03.2026
 
В ФРГ заявили о разрушении промышленности из-за зависимости от США

Эксперт СВ Дагделен: зависимость от США ведет к разрушению промышленности и энергетики ФРГ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 мар - ПРАЙМ. Трансатлантическая зависимость от США ведет к разрушению промышленности и энергетики ФРГ, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Трансатлантическая подчиненность интересам США привела также к разрушению системы энергоснабжения, необходимой для промышленно развитой страны. В прошлом США делали все возможное, чтобы отрезать Германию и Европу от поставок энергоресурсов из России… ЕС выступает в роли усилителя интересов США в этом процессе, постепенно принимая решения о прекращении поставок российских энергоносителей, включая СПГ", - написала Дагделен в статье "Следует решиться на разрыв с НАТО и США".
При этом ФРГ, импортирующая СПГ из США, оказалась на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке уязвима для "шантажа" со стороны Вашингтона, и президент США Дональд Трамп использует эту зависимость для того, чтобы вынудить Германию включиться в конфликт, написала эксперт.
"Подчинение Германии США в условиях кризиса ведет к стремительному разрушению все более значительных секторов немецкой промышленности. Химическая промышленность в Германии рушится, в то время как США извлекают выгоду из своих альтернативных источников энергии… Таким образом, война против Ирана для США также является возможностью устранить европейскую конкуренцию или, по крайней мере, решительно ее ослабить", - говорится в статье.
Германии предстоит на собственном опыте убедиться, что США ради замедления своего упадка готовы бросить своих союзников. На этом фоне мир и дружественные отношения с Россией и странами БРИКС становятся "вопросом выживания" для Германии, заключила Дагделен.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
ЭкономикаМировая экономикаСШАГЕРМАНИЯЕВРОПАДональд ТрампЕСНАТО
 
 
