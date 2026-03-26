Эксперт СВ Дагделен: зависимость от США ведет к разрушению промышленности и энергетики ФРГ
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
БЕРЛИН, 26 мар - ПРАЙМ. Трансатлантическая зависимость от США ведет к разрушению промышленности и энергетики ФРГ, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
"Трансатлантическая подчиненность интересам США привела также к разрушению системы энергоснабжения, необходимой для промышленно развитой страны. В прошлом США делали все возможное, чтобы отрезать Германию и Европу от поставок энергоресурсов из России… ЕС выступает в роли усилителя интересов США в этом процессе, постепенно принимая решения о прекращении поставок российских энергоносителей, включая СПГ", - написала Дагделен в статье "Следует решиться на разрыв с НАТО и США".
При этом ФРГ, импортирующая СПГ из США, оказалась на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке уязвима для "шантажа" со стороны Вашингтона, и президент США Дональд Трамп использует эту зависимость для того, чтобы вынудить Германию включиться в конфликт, написала эксперт.
"Подчинение Германии США в условиях кризиса ведет к стремительному разрушению все более значительных секторов немецкой промышленности. Химическая промышленность в Германии рушится, в то время как США извлекают выгоду из своих альтернативных источников энергии… Таким образом, война против Ирана для США также является возможностью устранить европейскую конкуренцию или, по крайней мере, решительно ее ослабить", - говорится в статье.
Германии предстоит на собственном опыте убедиться, что США ради замедления своего упадка готовы бросить своих союзников. На этом фоне мир и дружественные отношения с Россией и странами БРИКС становятся "вопросом выживания" для Германии, заключила Дагделен.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.