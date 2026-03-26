ЕС продолжает импортировать десять процентов газа из России - 26.03.2026, ПРАЙМ
ЕС продолжает импортировать десять процентов газа из России
18:07 26.03.2026
 
ЕС продолжает импортировать десять процентов газа из России

Еврокомиссар Шефчович: Евросоюз продолжает импортировать 10% газа из России

БРЮССЕЛЬ, 26 мар – ПРАЙМ. Евросоюз продолжает импортировать 10% газа из России и по-прежнему планирует полностью прекратить эти закупки в 2027 году, заявил в интервью газете Monde еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
"Мы полны решимости положить конец нашей зависимости от России. На сегодняшний день на российский газ приходится около 10% нашего импорта", - сказал он.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в начале торгов марта и на пике превышали 850 долларов за тысячу кубометров (впервые с 10 января 2023 года) против 390,1 доллара в последний торговый день февраля. В четверг, согласно данным лондонской биржи ICE, цены остаются выше 640 долларов за тысячу кубов. Этот рост отражает влияние эскалации на Ближнем Востоке.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Цены на газ в Европе выросли до 645,4 доллара за тысячу кубов
