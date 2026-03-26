"Газпром" оценил ситуацию с запасами газа в европейских ПХГ - 26.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-26T21:56+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Низкие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) ключевых европейских стран создают серьезные трудности для их восполнения к предстоящей зиме, заявили в "Газпроме". По данным Gas Infrastructure Europe на 24 марта, уровень запасов в подземных хранилищах Европы опустился уже до 28,45%. А хранилища Германии, Франции и Нидерландов, которые входят в пятерку стран с крупнейшими мощностями для хранения газа в Евросоюзе и одновременно в пятерку ключевых потребителей газа в ЕС, заполнены сейчас значительно ниже среднеевропейского уровня. Например, в ПХГ Нидерландов на 24 марта осталось всего 6% запасов газа. "Такая ситуация создает серьезные трудности для восполнения запасов в европейских хранилищах к будущей зиме", - прокомментировал "Газпром" в своих соцсетях.

