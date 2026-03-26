В ГД предложили в два раза увеличить штрафы за повторные нарушения

2026-03-26T02:02+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили в два раза увеличить штрафы для работодателей за повторные нарушения трудового законодательства, включая задержки зарплаты и нарушения требований охраны труда. Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Чтобы пресечь игнорирование трудовых прав сотрудников, предлагаем в два раза увеличить размеры штрафов за повторные нарушения со стороны работодателей. Инвестировать в своевременную оплату труда, обеспечение его охраны и всех положенных работникам гарантий бизнесу должно быть выгоднее, чем злоупотреблять законом и регулярно оплачивать штрафы", - сказал Нилов РИА Новости. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, наличие рецидива правонарушений свидетельствует о том, что действующие санкции не обладают достаточным сдерживающим эффектом и воспринимаются недобросовестными работодателями как допустимые операционные расходы. На сегодняшний день максимальный штраф для юридических лиц за повторное нарушение, предусмотренный частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ, составляет 70 тысяч рублей. Для средних и крупных предприятий данная сумма, по мнению авторов, является несоразмерной той экономической выгоде, которую они получают, систематически уклоняясь от исполнения обязанностей перед работниками. Отмечается, что в первую очередь это касается случаев несвоевременной выплаты заработной платы, которая может затрагивать сотни сотрудников, а также ситуаций, связанных с отсутствием обязательных средств индивидуальной защиты, что создает прямую угрозу жизни и здоровью работников. "В связи с этим назрела необходимость комплексного подхода к повышению штрафных санкций, который затронет как общий состав за повторные нарушения, так и специальные составы, непосредственно связанные с оплатой труда и охраной здоровья работников", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документе подчеркивается, что предлагаемое двукратное увеличение размеров административных штрафов призвано обеспечить реальное превентивное воздействие и мотивировать работодателей к инвестициям в систему охраны труда и соблюдению сроков выплаты заработной платы. Усиление ответственности за повторные нарушения, касающиеся задержек выплат, нарушения режима отдыха и незаконных увольнений, как подчеркивается в документах, будет способствовать укреплению социальной стабильности и повышению доверия граждан к институтам государственной защиты. Предлагаемые изменения не затрагивают такой вид наказания, как дисквалификация, которая сохраняется в качестве альтернативной и наиболее строгой меры ответственности для должностных лиц, допустивших грубые или систематические нарушения.

