Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал - 26.03.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал
10:45 26.03.2026
 
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал

Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ неожиданно упал до минус 28 пунктов

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на апрель опустился до минус 28 пунктов с пересмотренного значения марта в минус 24,8 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали рост показателя до минус 26,5 пункта с первоначального значения марта в минус 24,7 пункта.
Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат упал до минус 6,3 пункта с 6,3 пункта месяцем ранее. А "готовность потребителей покупать" снизилась до минус 10,9 пункта с минус 9,3 пункта.
Компания при этом сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране опустился до минус 6,9 пункта с 4,3 пункта месяцем ранее.
"Падение до минус 28 пунктов указывает на заметный спад настроений потребителей. И хотя готовность потребителей покупать и экономить на данный момент слабо реагируют на геополитические события в Иране, потребители ожидают, что инфляция снова вырастет из-за роста цен на энергоносители, а восстановление экономики вновь замедлится", - приводятся в релизе слова руководителя по потребительскому климату института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Исследование для текущего анализа проводилось с 5 по 16 марта 2026 года, в нем участвовали около 2 тысяч потребителей.
 
