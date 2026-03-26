https://1prime.ru/20260326/germaniya-868636767.html
Индекс доверия потребителей к экономике Германии неожиданно упал
2026-03-26T10:45+0300
экономика
мировая экономика
иран
сша
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863155709_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_5704c9b707d912db81f333f92c772f39.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на апрель опустился до минус 28 пунктов с пересмотренного значения марта в минус 24,8 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали рост показателя до минус 26,5 пункта с первоначального значения марта в минус 24,7 пункта. Кроме того, индекс ожидания роста заработных плат упал до минус 6,3 пункта с 6,3 пункта месяцем ранее. А "готовность потребителей покупать" снизилась до минус 10,9 пункта с минус 9,3 пункта. Компания при этом сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в стране опустился до минус 6,9 пункта с 4,3 пункта месяцем ранее. "Падение до минус 28 пунктов указывает на заметный спад настроений потребителей. И хотя готовность потребителей покупать и экономить на данный момент слабо реагируют на геополитические события в Иране, потребители ожидают, что инфляция снова вырастет из-за роста цен на энергоносители, а восстановление экономики вновь замедлится", - приводятся в релизе слова руководителя по потребительскому климату института NIM Рольфа Бюркля (Rolf Bürkl). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Исследование для текущего анализа проводилось с 5 по 16 марта 2026 года, в нем участвовали около 2 тысяч потребителей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863155709_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_fe822c1e2458253f04a23c4aa7150838.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Индекс доверия потребителей к экономике ФРГ неожиданно упал до минус 28 пунктов
